Иностранцы всё чаще выбирают Беларусь для празднования Нового года – спросили почему

Иностранцы все охотнее пользуются возможностью безвизового въезда в Беларусь и не боятся столкнуться с трудностями на границе ради путешествия в нашу страну. Особенно много гостей приезжает на зимние праздники. Большинство, конечно, россияне, но немало и туристов из дальнего зарубежья. Отдых в санаториях и экскурсионные туры на первые дни января начинают бронировать еще летом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди самых популярных направлений – Минск, Брест и Гродно. Алена Жиборт собрала эмоции на разных языках. Спойлер, это не только про историю, чистые улицы и дружелюбных людей.

Эти молодые люди в Беларуси впервые. Они преодолели более тысячи километров, чтобы встретить Новый год в нашей стране. Приехали из Ярославской области России вместе со своими семьями.

Ярослав Клейменов:

Мы остановились в Минске 31 декабря, у вас очень понравилось нам, мы уже успели побывать на горнолыжном курорте. Мы остановились в Минске, попробовали кучу драников разных вариантов, и сегодня мы решили приехать в Гродно.

Марина Алдошина и Алексей Тюрин – тоже гости из России. 2025-й молодые люди встретили в одном из гродненских отелей. Сейчас не спеша прогуливаются по уютным старинным улочкам.