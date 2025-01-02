От ступенек с подогревом до электронных табло – как выглядит новый подземный переход в Могилёве

Ровные дороги и современные магистрали – еще одно достижение Беларуси. Модернизированные трассы можно смело назвать одним из символов 2024-го, ведь эта тема была на постоянном контроле всех ветвей власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой ремонт коснулся 5 тысяч километров дорожного полотна. И это пиковая отметка в графиках за последние 15 лет. Красивую точку в решении транспортных проблем южной части города 2 января поставили в Могилеве, где торжественно открыли новый подземный переход. Он не только улучшит трафик и экологическую обстановку, но и станет настоящим городским арт-объектом. Юлия Мычка оценила новые транспортные перспективы.

Этот перекресток в южной части Могилева был самым оживленным в городе и доставлял немало хлопот и водителям, и пешеходам. В час пик окраина буквально замирала от пробок. Теперь город здесь уходит под землю. Новый переход на пересечении Пушкинского проспекта и улицы Островского позволит увеличить трафик движения транспорта в этой точке в два раза, а для пешеходов сделать пересечение проспекта абсолютно безопасным.

Скучные переходы уходят в прошлое. Вместо серых конструкций из бетона – настоящий уличный арт.

Юлия Мычка, корреспондент:

В итоге получился не просто современный подземный переход, а настоящий мини-музей Александру Сергеевичу Пушкину, где можно не только прикоснуться к интересным фактам его биографии, но и познакомиться с творчеством великого поэта.

Объект возвели в максимально сжатые сроки. Специалисты работали нон-стоп: в три смены, без выходных. В большой стройке связали опыт и самые современные технологии: от ступенек с подогревом до электронных табло. Подробности в сюжете. Новый подземный переход – лишь часть масштабной реконструкции Пушкинского проспекта, которая охватывает почти 3 километра и отвечает самым современным требованиям, включая велодорожки, зоны отдыха, пешеходные переходы для людей с ограниченными возможностями, тактильные элементы.