Странная петиция, Каллас обвинила Россию в диверсиях – калейдоскоп событий от Андрея Муковозчика

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ.Беларусь сегодня»:
Сегодня у нас с вами новогодний калейдоскоп – отовсюду обо всем. Вот, к примеру, наш айтишник уехал в Польшу. Но зубы там не лечит – мало того, что дорого, так еще и страшно. А ему есть с чем сравнить: в Беларуси-то половину рта поменял. Со второй половиной пришлось что-то делать аж на другом конце света. Цитирую: «Слетал на Бали – сделал все, что нужно». Он молодой еще, ему и погулять хочется, и чтобы зубы целые, и жаба душит – вот его рекламщики в такой тур и заманили.
А на Родину, в Беларусь, боится ехать. Так и мечется теперь: в Польше зарабатывает, чтобы полететь на острова, все истратить и вернуться к станку. Чем такая жизнь отличается от «дом-работа-дом-работа»? Тем, что дома люди ничего не боятся, раз. И на выходные с праздниками ходят в баню, ездят на шашлыки и про музеи с театрами не забывают.
А они там на полном серьезе пишут: «Финляндия обнаружила следы от якоря на дне Балтийского моря после повреждения кабеля». На дне моря следы от якорей есть всегда – на то оно и море, на то они и якоря. Но финны, похоже, несколько удивлены?
Post hoc non est propter hoc – «после того не значит вследствие того». Древние римляне, например, об этом знали. Но, видимо, не передали сие сокровенное знание прибалтам. Посему верховная евродипломатка, экс-премьерка Эстонии Кая Каллас заявила, что «попытки диверсий в Европе – это часть системы координированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС и что к этим инцидентам имеет отношение РФ».
Фактически эстонка обвинила Россию в диверсиях. Воистину: Deus quos vult perdere dementat prius – «кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума». Этой истиной римляне тоже с прибалтами не поделились.
Тем временем два десятка подписей собрала петиция в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь «с предложением ввести уголовную ответственность за отрицание сталинских репрессий». Парламентарии у нас люди вежливые и законопослушные, на петицию дали официальный ответ: «Праблема патрабуе навуковага аналізу i культурнага ўсведамлення, у тым ліку ў плане суадносін асабістых, грамадскіх i дзяржаўных інтарэсаў».
И вот на соотношении личных, общественных и государственных интересов подписантов замкнуло. Они же, невероятные наши, привыкли думать, что чего они хотят – то и должно исполняться. А в жизни оно не так, даже, прямо скажем, по-другому. Теперь представители гражданского общества работают над тем, чтобы поименно узнать каждого из двадцати подписантов. Желая лично побеседовать с каждым о «рыпрессиях», о роли Сталина в истории Беларуси и еще о том, как они сами провели лето 2020 года.
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