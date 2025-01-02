Странная петиция, Каллас обвинила Россию в диверсиях – калейдоскоп событий от Андрея Муковозчика

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ.Беларусь сегодня»:

Сегодня у нас с вами новогодний калейдоскоп – отовсюду обо всем. Вот, к примеру, наш айтишник уехал в Польшу. Но зубы там не лечит – мало того, что дорого, так еще и страшно. А ему есть с чем сравнить: в Беларуси-то половину рта поменял. Со второй половиной пришлось что-то делать аж на другом конце света. Цитирую: «Слетал на Бали – сделал все, что нужно». Он молодой еще, ему и погулять хочется, и чтобы зубы целые, и жаба душит – вот его рекламщики в такой тур и заманили. А на Родину, в Беларусь, боится ехать. Так и мечется теперь: в Польше зарабатывает, чтобы полететь на острова, все истратить и вернуться к станку. Чем такая жизнь отличается от «дом-работа-дом-работа»? Тем, что дома люди ничего не боятся, раз. И на выходные с праздниками ходят в баню, ездят на шашлыки и про музеи с театрами не забывают.

А они там на полном серьезе пишут: «Финляндия обнаружила следы от якоря на дне Балтийского моря после повреждения кабеля». На дне моря следы от якорей есть всегда – на то оно и море, на то они и якоря. Но финны, похоже, несколько удивлены? Post hoc non est propter hoc – «после того не значит вследствие того». Древние римляне, например, об этом знали. Но, видимо, не передали сие сокровенное знание прибалтам. Посему верховная евродипломатка, экс-премьерка Эстонии Кая Каллас заявила, что «попытки диверсий в Европе – это часть системы координированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС и что к этим инцидентам имеет отношение РФ». Фактически эстонка обвинила Россию в диверсиях. Воистину: Deus quos vult perdere dementat prius – «кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума». Этой истиной римляне тоже с прибалтами не поделились.