Норвежское и рядом не стояло – в магазинах Беларуси появятся камчатские деликатесы
Экономическое сближение на равных. Белорусско-российские отношения строятся прежде всего на межрегиональном сотрудничестве, независимо от расстояний и экономического потенциала того или иного партнера. В приоритете – развитие масштабных взаимовыгодных проектов, создание новых производств, продвижение импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От комплектующих для машиностроителей переходим к готовым машинам и их поставкам. Даже за семь тысяч километров. Как это работает на практике: еще вчера отправку сельскохозяйственной и коммунальной техники в Камчатский край на встрече с Александром Лукашенко обозначили как одно из ключевых направлений, а сегодня договоренностей достигли с производителем.
Бизнес-миссия Камчатского края в нашей стране начала день с посещения предприятия, которое специализируется на выпуске многофункциональных машин и агрегатов, которые можно применять в коммунальном, дорожном, сельском и лесном хозяйстве. Особенно гостей заинтересовали новинки.
«Импортозамещение по существу, а не на словах». Камчатку заинтересовала белорусская техника.
Расстояние – не помеха и для гастрономической карты сотрудничества с дальневосточными регионами. Камчатский край готов к кратному увеличению поставок белорусского продовольствия. Взамен – легендарные приморские деликатесы. На вкус, цвет и кошелек каждого. Эксперты заверяют: норвежское и рядом не стоит. Конкретно об объемах и суммах 6 февраля говорили в рамках рабочей двухсторонней группы. Результаты уже скоро на прилавках наших магазинов.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Очень подробно обсуждалась тема логистики. Ведь у нас, по большому счету, это самый дальний регион Российской Федерации. И туда наши грузы идут по железной дороге порядка 30 дней – это очень долго. Понятно, что это и сроки хранения продовольственных товаров – мы не можем часть туда доставить. Поэтому очень подробно и детально обсуждалось развитие торговли через Северный морской путь.
Белорусско-российские отношение оттого и считаются образцово крепкими, потому что во многом строятся на межрегиональном сотрудничестве. Это убирает посредников и оставляет в сухом остатке прямой интерес сторон. А когда выгодно всем, то и результат не заставит себя долго ждать.
Модернизация предприятия в 2 раза быстрее – вот как работает импортозамещение в Союзном государстве.