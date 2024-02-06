Норвежское и рядом не стояло – в магазинах Беларуси появятся камчатские деликатесы

Экономическое сближение на равных. Белорусско-российские отношения строятся прежде всего на межрегиональном сотрудничестве, независимо от расстояний и экономического потенциала того или иного партнера. В приоритете – развитие масштабных взаимовыгодных проектов, создание новых производств, продвижение импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От комплектующих для машиностроителей переходим к готовым машинам и их поставкам. Даже за семь тысяч километров. Как это работает на практике: еще вчера отправку сельскохозяйственной и коммунальной техники в Камчатский край на встрече с Александром Лукашенко обозначили как одно из ключевых направлений, а сегодня договоренностей достигли с производителем. Бизнес-миссия Камчатского края в нашей стране начала день с посещения предприятия, которое специализируется на выпуске многофункциональных машин и агрегатов, которые можно применять в коммунальном, дорожном, сельском и лесном хозяйстве. Особенно гостей заинтересовали новинки. «Импортозамещение по существу, а не на словах». Камчатку заинтересовала белорусская техника.

Расстояние – не помеха и для гастрономической карты сотрудничества с дальневосточными регионами. Камчатский край готов к кратному увеличению поставок белорусского продовольствия. Взамен – легендарные приморские деликатесы. На вкус, цвет и кошелек каждого. Эксперты заверяют: норвежское и рядом не стоит. Конкретно об объемах и суммах 6 февраля говорили в рамках рабочей двухсторонней группы. Результаты уже скоро на прилавках наших магазинов.