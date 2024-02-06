Модернизация предприятия в 2 раза быстрее – вот как работает импортозамещение в Союзном государстве

Экономическое сближение на равных. Белорусско-российские отношения строятся прежде всего на межрегиональном сотрудничестве, независимо от расстояний и экономического потенциала того или иного партнера. В приоритете – развитие масштабных взаимовыгодных проектов, создание новых производств, продвижение импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договоренности на уровне глав государств – Александра Лукашенко и Владимира Путина – воплощают в жизнь в конкретных отраслях и между предприятиями. Как выстраиваем диалог, чтобы не прерывались производственные цепочки? Репортаж Кристины Протосовицкой.

Технологическое импортозамещение в Союзном государстве. По станкам в этих цехах можно изучать географию – Индия, Китай, Россия. Масштабная модернизация кобринского предприятия, где выпускают комплектующие для машиностроения, проходит в два раза быстрее.

Сергей Ковалевич, директор предприятия по выпуску комплектующих для машиностроения:

За счет кредитных средств Российской Федерации выделен ориентировочно 51 миллион белорусских рублей на развитие предприятия для увеличения объема производства и продаж в Российскую Федерацию. Сейчас предприятие производит порядка 120 тысяч цилиндров в год, после реализации данного проекта планируем увеличить производство вдвое. На предприятии выпускают гидроцилиндры – это элементы, которые активно используют в машиностроении: от большегрузов до тракторов. Сегодня кобринский производитель замещает на союзном рынке в том числе итальянцев без потери в качестве. Норвежское и рядом не стояло – в магазинах Беларуси появятся камчатские деликатесы.

Сергей Ковалевич:

Мы имеем полный цикл производства – от черной трубы, которая выпускается у нас в Беларуси на БМЗ, мы производим полностью сами. Есть термическая обработка у нас на предприятии, гальваническое производство и оборудование, которое позволяет полностью сделать цилиндр.

– Другими словами, вы не зависите от внешних сил?

– Мы практически не зависим от внешних поставок импортных комплектующих.

Быстрее, качественнее и с экономией сырья. В планах – установить порядка 80 новых единиц оборудования. Некоторые из них уже показывают себя в деле, а полностью завершить модернизацию смогут к 2026 году. Появятся и несколько десятков дополнительных рабочих мест.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Высокопрочная сварка трением – таких станков всего несколько в стране. Инновационный проект реализуют, чтобы выпускать продукцию, востребованную в том числе в Российской Федерации.