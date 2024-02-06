Модернизация предприятия в 2 раза быстрее – вот как работает импортозамещение в Союзном государстве
Экономическое сближение на равных. Белорусско-российские отношения строятся прежде всего на межрегиональном сотрудничестве, независимо от расстояний и экономического потенциала того или иного партнера. В приоритете – развитие масштабных взаимовыгодных проектов, создание новых производств, продвижение импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Договоренности на уровне глав государств – Александра Лукашенко и Владимира Путина – воплощают в жизнь в конкретных отраслях и между предприятиями. Как выстраиваем диалог, чтобы не прерывались производственные цепочки?
Репортаж Кристины Протосовицкой.
Технологическое импортозамещение в Союзном государстве. По станкам в этих цехах можно изучать географию – Индия, Китай, Россия. Масштабная модернизация кобринского предприятия, где выпускают комплектующие для машиностроения, проходит в два раза быстрее.
Сергей Ковалевич, директор предприятия по выпуску комплектующих для машиностроения:
За счет кредитных средств Российской Федерации выделен ориентировочно 51 миллион белорусских рублей на развитие предприятия для увеличения объема производства и продаж в Российскую Федерацию. Сейчас предприятие производит порядка 120 тысяч цилиндров в год, после реализации данного проекта планируем увеличить производство вдвое.
На предприятии выпускают гидроцилиндры – это элементы, которые активно используют в машиностроении: от большегрузов до тракторов. Сегодня кобринский производитель замещает на союзном рынке в том числе итальянцев без потери в качестве.
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Сергей Ковалевич:
Мы имеем полный цикл производства – от черной трубы, которая выпускается у нас в Беларуси на БМЗ, мы производим полностью сами. Есть термическая обработка у нас на предприятии, гальваническое производство и оборудование, которое позволяет полностью сделать цилиндр.
– Другими словами, вы не зависите от внешних сил?
– Мы практически не зависим от внешних поставок импортных комплектующих.
Быстрее, качественнее и с экономией сырья. В планах – установить порядка 80 новых единиц оборудования. Некоторые из них уже показывают себя в деле, а полностью завершить модернизацию смогут к 2026 году. Появятся и несколько десятков дополнительных рабочих мест.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Высокопрочная сварка трением – таких станков всего несколько в стране. Инновационный проект реализуют, чтобы выпускать продукцию, востребованную в том числе в Российской Федерации.
Сегодня на экспорт отправляется порядка 15 % продукции, могут и больше. Но есть но: в России действует система балов для предприятий, кто переходит на импортозамещающие элементы. В перечень пока не входят гидроцилиндры. Ждут межправительственное соглашение. И это один из примеров, где нужна проработка. Личные визиты губернаторов, которые стабильно числятся в рабочем графике Президента, позволяют решать вопросы точечно, под запрос каждого региона. А значит, и выходить на их рынок удается, точно понимая, в чем нуждается партнер. Это тактика, а вот в стратегическом плане в Союзном государстве нужно шлифовать те грани взаимоотношений, которые могут помешать работать эффективно производителям обеих стран.
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