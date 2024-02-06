«Импортозамещение по существу, а не на словах». Камчатку заинтересовала белорусская техника

Большие объемы сельскохозяйственной и коммунальной техники Беларусь поставит в Камчатскую область. Об этом договорились представители российского региона и отечественные производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это направление сотрудничества накануне было обозначено как одно из ключевых на встрече Александра Лукашенко с губернатором Камчатского края.

Бизнес-миссия этого российского региона в нашей стране начала день с посещения предприятия, которое специализируется на выпуске многофункциональных машин и агрегатов, которые можно применять в коммунальном, дорожном, сельском и лесном хозяйстве. Особенно гостей заинтересовали новинки.

Виталий Грымак, первый заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ОАО «Амкодор»: Российскую сторону заинтересовала наша сельскохозяйственная и коммунальная техника. Поэтому сейчас мы активно будем прорабатывать вопросы поставок с учетом логистики. Для нас этот регион очень интересен.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края России:

Сегодня такой период развития наших стран, когда крайне важно стратегическое видение и импортозамещение по существу, а не на словах. Те достижения практические, которые уже есть в этой сфере, впечатляют. Впечатляют и объемы, и качество продукции, и глубина научно-технических разработок.

Как известно, наша страна успешно сотрудничает практически со всеми регионами России, независимо от расстояний и экономического потенциала того или иного партнера. И в данном случае интерес очевиден: развитие масштабных взаимовыгодных проектов, создание новых производств, продвижение импортозамещения.