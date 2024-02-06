Прямой эфир

«Импортозамещение по существу, а не на словах». Камчатку заинтересовала белорусская техника

06 февраля 2024 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большие объемы сельскохозяйственной и коммунальной техники Беларусь поставит в Камчатскую область. Об этом договорились представители российского региона и отечественные производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Импортозамещение по существу, а не на словах». Камчатку заинтересовала белорусская техника-1

Это направление сотрудничества накануне было обозначено как одно из ключевых на встрече Александра Лукашенко с губернатором Камчатского края.

«Импортозамещение по существу, а не на словах». Камчатку заинтересовала белорусская техника-4

Бизнес-миссия этого российского региона в нашей стране начала день с посещения предприятия, которое специализируется на выпуске многофункциональных машин и агрегатов, которые можно применять в коммунальном, дорожном, сельском и лесном хозяйстве. Особенно гостей заинтересовали новинки.

«Импортозамещение по существу, а не на словах». Камчатку заинтересовала белорусская техника-7

Виталий Грымак, первый заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ОАО «Амкодор»:
Российскую сторону заинтересовала наша сельскохозяйственная и коммунальная техника. Поэтому сейчас мы активно будем прорабатывать вопросы поставок с учетом логистики. Для нас этот регион очень интересен.

«Импортозамещение по существу, а не на словах». Камчатку заинтересовала белорусская техника-10

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края России:
Сегодня такой период развития наших стран, когда крайне важно стратегическое видение и импортозамещение по существу, а не на словах. Те достижения практические, которые уже есть в этой сфере, впечатляют. Впечатляют и объемы, и качество продукции, и глубина научно-технических разработок.

Как известно, наша страна успешно сотрудничает практически со всеми регионами России, независимо от расстояний и экономического потенциала того или иного партнера. И в данном случае интерес очевиден: развитие масштабных взаимовыгодных проектов, создание новых производств, продвижение импортозамещения.

# Беларусь-Россия # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Интерактивную карту России для белорусских предприятий презентовали в Минске
06 февраля 2024 10:38

Интерактивную карту России для белорусских предприятий презентовали в Минске

В Беларуси продолжает работу бизнес-миссия Камчатского края России
06 февраля 2024 07:58

В Беларуси продолжает работу бизнес-миссия Камчатского края России

В Зимбабве ожидают поставку 4 тысяч единиц сельхозтехники белорусского производства
05 февраля 2024 16:58

В Зимбабве ожидают поставку 4 тысяч единиц сельхозтехники белорусского производства