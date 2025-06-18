«Флорида Пантерз» вновь выиграла Кубок Стэнли

ХК «Флорида Пантерз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в 6-й игре финальной серии плей-офф НХЛ, завоевав Кубок Стэнли. Об это пишет РИА Новости.

Поединок проходил в Санрайзе. Финальный счет – 5:1 в пользу «котов». У победившей стороны голами отметились Сэм Райнхарт (на 5-й, 38-й, 54-й и 55-й минутах), а также Мэттью Ткачук (на 20-й). У «нефтяников» шайбу забил российский форвард Василий Подколзин (на 56-й минуте матча).

Florida Panthers забирает Кубок Стэнли второй раз подряд, чем сохраняет за собой право называться сильнейшим клубом лиги.

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