Нормы ввоза товаров в Беларусь: есть изменения?

Что важно помнить, отправляясь за покупками в другую страну, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Екатерина Колб, начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Важно помнить, что существуют нормы провоза товаров на таможенной территории Республики Беларусь. В настоящий момент они составляют 500 евро и 25 кг, если вы ездите автомобилем или железнодорожным транспортом. Следует также учитывать, что если частота вашего въезда на территорию Беларуси чаще, чем один раз в три месяца, то такие нормы составляют 300 евро и 20 кг. Следует помнить о том, что к определенной категории вещей и товаров относятся категории, ограниченные к ввоззу, например, лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, оружие, культурные ценности. Об этих всех правилах можно почитать на сайте Государственного таможенного комитета.