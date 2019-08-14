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Нормы ввоза товаров в Беларусь: есть изменения?

14 августа 2019 10:04
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Что важно помнить, отправляясь за покупками в другую страну, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Екатерина Колб, начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Важно помнить, что существуют нормы провоза товаров на таможенной территории Республики Беларусь. В настоящий момент они составляют 500 евро и 25 кг, если вы ездите автомобилем или железнодорожным транспортом. Следует также учитывать, что если частота вашего въезда на территорию Беларуси чаще, чем один раз в три месяца, то такие нормы составляют 300 евро и 20 кг. Следует помнить о том, что к определенной категории вещей и товаров относятся категории, ограниченные к ввоззу, например, лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, оружие, культурные ценности. Об этих всех правилах можно почитать на сайте Государственного таможенного комитета.

Нормы ввоза товаров в Беларусь: есть изменения?-1

Какие товары и сколько можно ввозить из-за границы? Новые правила

# Туризм # общество # Екатерина Колб # Фотофакт # общество

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