Какие товары и сколько можно ввозить из-за границы? Новые правила

В начале августа Государственный таможенный комитет установил новые правила для ввоза из-за границы вещей личного пользования. Что к ним относится? Как будут наказывать нарушителей? Не омрачатся ли поездки за покупками в иностранные модные торговые центры после принятия новых подходов?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Екатерина Колб.

Перечень товаров для личного потребления расширился. Какие новые позиции в нем появились?

Екатерина Колб, начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Перечень товаров, скорее, он даже не расширился, немножко уменьшился. Определенные категории бытовой техники такие, как пылесосы, микроволновые печи, холодильники теперь не ограничены к ввозу. Если раньше их можно было ввозить один раз в три календарных года, то теперь такие категории товаров не ограничены. Главное – учитывать нормы ввоза.