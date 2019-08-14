Прямой эфир

Какие товары и сколько можно ввозить из-за границы? Новые правила

14 августа 2019 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В начале августа Государственный таможенный комитет установил новые правила для ввоза из-за границы вещей личного пользования. Что к ним относится? Как будут наказывать нарушителей? Не омрачатся ли поездки за покупками в иностранные модные торговые центры после принятия новых подходов?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Екатерина Колб.

Перечень товаров для личного потребления расширился. Какие новые позиции в нем появились?

Екатерина Колб, начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Перечень товаров, скорее, он даже не расширился, немножко уменьшился. Определенные категории бытовой техники такие, как пылесосы, микроволновые печи, холодильники теперь не ограничены к ввозу. Если раньше их можно было ввозить один раз в три календарных года, то теперь такие категории товаров не ограничены. Главное – учитывать нормы ввоза.

Какие товары и сколько можно ввозить из-за границы? Новые правила-1

Вместе с тем, появились такие категории товаров, которые можно ввозить с периодичностью один раз в год, и некоторые категории товаров, например, мобильные телефоны, коляски, принтеры, которые можно ввозить один-два раза в один календарный год.

Изменились ли правила ввоза мебели?

Екатерина Колб:
Что касается мебели, то, в принципе, ничего не поменялось. Но опять же такие категории, их можно отнести к мебели, например, сантехника: унитазы, биде, раковины – они также теперь не ограничены к ввозу по количеству.

Какие товары и сколько можно ввозить из-за границы? Новые правила-4

У вас на сайте есть весь перечень?

Екатерина Колб:
Да, на сайте таможенного комитета есть методические рекомендации, а также иные нормативные документы, которым следует руководствоваться при пересечении границы.

Неожиданно! Именно это чаще всего привозят белорусы из-за границы

Нормы ввоза товаров в Беларусь: есть изменения?

# Туризм # общество # Екатерина Колб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нужно относиться, как к своему ребёнку»: как попасть в элитный клуб профессиональных доярок и телятниц 
14 августа 2019 08:37

«Нужно относиться, как к своему ребёнку»: как попасть в элитный клуб профессиональных доярок и телятниц 

Самый короткий, но и один из самых строгих: у православных верующих начался Успенский пост
14 августа 2019 08:00

Самый короткий, но и один из самых строгих: у православных верующих начался Успенский пост

Продаёте машину или квартиру? Семь важных нюансов о налогах
14 августа 2019 07:43

Продаёте машину или квартиру? Семь важных нюансов о налогах