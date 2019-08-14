«Нужно относиться, как к своему ребёнку»: как попасть в элитный клуб профессиональных доярок и телятниц
Новости Беларуси. Лучшие из лучших. В Гомельской области полторы сотни профессиональных доярок и телятниц создали клуб «Мастера высоких надоев и привесов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Элита животноводства – кадровый костяк стратегической для страны отрасли, которая обеспечила Беларуси 6 % в общемировом производстве молока.
Чтобы стать участником элитного клуба, необходимо получить надои свыше 8 тонн на корову в год или привесы молодняка не менее 800 граммов в сутки.
Татьяна Белая, оператор по досмотру молодняка крупного рогатого скота ОАО «Ломовичи»:
870 граммов. У меня такое отношение: стараюсь, чтобы все было хорошо, делаю добросовестно. Нужно относиться, как к своему ребенку, быть внимательным.
Александр Титенко, оператор животноводческого комплекса и механизированных ферм «Совхоз-комбинат «Заря»:
Кто хочет лучше жить, тот лучше и работает, естественно. Хорошо работаешь – хорошо зарабатываешь, хорошо к тебе относятся.
К слову, идея создания клуба зародилась в Мозыре. На протяжении десяти лет это была районная практика. Теперь клуб официально получил статус регионального.