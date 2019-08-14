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«Нужно относиться, как к своему ребёнку»: как попасть в элитный клуб профессиональных доярок и телятниц 

14 августа 2019 08:37
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Новости Беларуси. Лучшие из лучших. В Гомельской области полторы сотни профессиональных доярок и телятниц создали клуб «Мастера высоких надоев и привесов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Элита животноводства – кадровый костяк стратегической для страны отрасли, которая обеспечила Беларуси 6 % в общемировом производстве молока.

Чтобы стать участником элитного клуба, необходимо получить надои свыше 8 тонн на корову в год или привесы молодняка не менее 800 граммов в сутки.

«Нужно относиться, как к своему ребёнку»: как попасть в элитный клуб профессиональных доярок и телятниц -1

«Нужно относиться, как к своему ребёнку»: как попасть в элитный клуб профессиональных доярок и телятниц -3

Татьяна Белая, оператор по досмотру молодняка крупного рогатого скота ОАО «Ломовичи»:
870 граммов. У меня такое отношение: стараюсь, чтобы все было хорошо, делаю добросовестно. Нужно относиться, как к своему ребенку, быть внимательным.

«Нужно относиться, как к своему ребёнку»: как попасть в элитный клуб профессиональных доярок и телятниц -6

Александр Титенко, оператор животноводческого комплекса и механизированных ферм «Совхоз-комбинат «Заря»:
Кто хочет лучше жить, тот лучше и работает, естественно. Хорошо работаешь – хорошо зарабатываешь, хорошо к тебе относятся.

К слову, идея создания клуба зародилась в Мозыре. На протяжении десяти лет это была районная практика. Теперь клуб официально получил статус регионального.

«Нужно относиться, как к своему ребёнку»: как попасть в элитный клуб профессиональных доярок и телятниц -9

«Нужно относиться, как к своему ребёнку»: как попасть в элитный клуб профессиональных доярок и телятниц -11

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Фотофакт

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