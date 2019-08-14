Самый короткий, но и один из самых строгих: у православных верующих начался Успенский пост

Новости Беларуси. Самый короткий из многодневных, но и один из самых строгих. У православных верующих начался Успенский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день

В народе он известен, как Спасский, его исчисление идет от янтарного Медового спаса, или праздника Маковея. В этот день прихожане освящают в храме мед, фрукты, пекут пряники и пироги с дарами от пчел.

Что же касается поста, то он единственный, посвященный Деве Марии, и считается весьма строгим, как и Великий. Но в первую очередь важна пища духовная. Пост должен сочетаться с молитвой, покаянием, совершением добрых дел, борьбой с греховными страстями и привычками.