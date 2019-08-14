Прямой эфир

Самый короткий, но и один из самых строгих: у православных верующих начался Успенский пост

14 августа 2019 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самый короткий из многодневных, но и один из самых строгих. У православных верующих начался Успенский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день

В народе он известен, как Спасский, его исчисление идет от янтарного Медового спаса, или праздника Маковея. В этот день прихожане освящают в храме мед, фрукты, пекут пряники и пироги с дарами от пчел.

Что же касается поста, то он единственный, посвященный Деве Марии, и считается весьма строгим, как и Великий. Но в первую очередь важна пища духовная. Пост должен сочетаться с молитвой, покаянием, совершением добрых дел, борьбой с греховными страстями и привычками.

Самый короткий, но и один из самых строгих: у православных верующих начался Успенский пост-1

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Продаёте машину или квартиру? Семь важных нюансов о налогах
14 августа 2019 07:43

Продаёте машину или квартиру? Семь важных нюансов о налогах

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Могилёвскую область
14 августа 2019 07:35

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Могилёвскую область

Грозы, град и шквалистый ветер: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение
14 августа 2019 07:15

Грозы, град и шквалистый ветер: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение