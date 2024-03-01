«Достигнуть желаемого». Как сформировать полезные привычки?

Для большинства людей весна – это пора новых начинаний. Именно с приходом этого времени года хочется измениться – например, сесть на диету, поменять свой имидж, приобрести новое хобби. О том, с чего начать трансформацию, и как выйти из зимней спячки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Морозевич, тренер нового поколения по полезным привычкам:

На самом деле, привычка состоит из четырех частей. Стимул – как правило, это место, обстановка, то, почему мы совершаем эти действия. Второй частью является желание – это искренние эмоции, чувства, которые мы хотим испытать от привычки. Третий этап – это реакция, то, какие действия мы выбираем для того, чтобы достигнуть желаемого. Четвертый этап – это вознаграждение, то, что мы получаем. Внутренние, глубинные потребности – это безопасность, еда, то, что внутри. Пройдя через эти четыре стадии, у нас привычка закрепляется. Если отсутствует вознаграждение, привычка не повторяется. В части вознаграждения важно найти для себя, почему нам это нужно, что это дает.

Алеся Лакина:

Что такое вознаграждение? Приведите пример. Допустим, правильное питание – я не ем сладкое. Какое мне за это вознаграждение? Раньше я себя могла шоколадкой похвалить, а сейчас как?

Александра Морозевич:

То есть мы увидим в качестве вознаграждения то, что у нас улучшается состояние здоровья. Мы продуктивнее, выносливее, можем заработать больше, обеспечить себя лучше.