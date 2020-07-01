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Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком

01 июля 2020 12:41
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Новости Беларуси. Есть в этом хозяйстве молодой специалист. Женственный и упорный одновременно. Наталья Ошейчик – солнышко коллектива, как признаются ее коллеги.  

Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком -1

Впрочем, такой синоним диктует и сфера ее деятельности: девушка – главный энергетик. Должность ей подходит на 100%. Ведь энергии хватает на все и даже больше. Девушка признается, что работу любит. Она позволяет не сидеть на месте и постоянно учиться.  

Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком -4

Наталья Ошейчик, главный энергетик сельхозпредприятия «Судниковский»:  
Здесь действительно на практике, своими руками все это покрутить, почувствовать, какие трудности в этом есть. В теории что? Провода подсоединяются и подсоединяются. А здесь действительно трудности были, и у меня, как у девочки, сил не хватает – эта единственная трудность. А так, понимание очень быстро приходит: всю теорию применяешь очень быстро на практике.  

Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком -7

Вот и получается, что ремонт оборудования и энергосистем – дело в каком-то смысле женское. К слову, своему внутреннему источнику Наталья умудряется подключить и коллег.  

Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком -10

Сергей Янушкевич, электрик сельхозпредприятия «Судниковский»:  
Молодая, но довольно неплохо входит в работу, разбирается. Очень понравилась. А сейчас даже опыт работы имеет. Теорию она сама прекрасно знала, а на практике бывает, что могу подсказать. Но разбирается довольно хорошо, быстро осваивается в профессии.  

# Профессии # общество # Анастасия Кончиц # Наталья Ошейчик # Сергей Янушкевич # Фотофакт

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