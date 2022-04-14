«Нормально, ещё можно жить». По прогнозам, цены не должны вырасти более, чем на 0,3%

Новости Беларуси. В гродненских магазинах сформирован запас белорусских продуктов на два месяца вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторы продолжают выездные мониторинги торговых сетей и проверяют не только цены, но и наличие товаров на полках.
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Особое внимание к перечню из группы социально-значимых. Это почти три десятка наименований: от сахара и круп до молочки и хлебобулочных изделий. Оценивается и ассортимент: так, в одной из крупных торговых сетей Гродно белорусские продукты занимают более 80 %. По установленным прогнозам, цены от месяца к месяцу не должны вырасти более, чем на 0,3 % – за этим и следят сенаторы. Также есть допустимая торговая надбавка, поэтому цены в разных магазинах на один и тот же товар могут отличаться, но важно, чтобы они не выходили за обозначенные рамки. Мониторинг показывает, что владельцы торговых сетей, в целом, придерживаются требований. Дефицита товаров нет, как и спекулятивного спроса.
Примерно 1,5-2 месяца можем спокойно продавать. Из-за спроса в гродненских магазинах появился запас продуктов. Читать здесь.
Как-то вот и мука наша дешевле – «Лидская». Я всегда беру «Лидскую». Она и все время есть.
Все есть, надо – пошла купила. Нормально, еще можно жить.
Мониторинг сенаторы продолжат и дальше во всех регионах страны. Зайдут они не только в государственные, но и в частные магазины. При выявлении необоснованного роста цен на социально-значимые товары, будут проинформированы соответствующие контролирующие службы.
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