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«Не грозит белорусам дефицит товаров». Член Совета Республики рассказал почему

14 апреля 2022 10:59
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Новости Беларуси. В гродненских магазинах сформирован запас белорусских продуктов на два месяца вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторы продолжают выездные мониторинги торговых сетей и проверяют не только цены, но и наличие товаров на полках.

Примерно 1,5-2 месяца можем спокойно продавать. Из-за спроса в гродненских магазинах появился запас продуктов. Читать здесь.

«Не грозит белорусам дефицит товаров». Член Совета Республики рассказал почему-1

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Самая главная задача, которую мы выполняем – это не допустить скачкообразного, необоснованного роста цен. Да, немножко есть, но оно все в рамках. Зная, как развивается наше сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, не грозит белорусам дефицит товаров. Единственное, может быть, иногда он может искусственно создаваться в силу разных причин, но мы с вами видели недавно небольшой ажиотажный спрос на муку, но, на самом деле, в течение дня-двух потребности людей были восполнены.

Примерно 1,5-2 месяца можем спокойно продавать. Из-за спроса в гродненских магазинах появился запас продуктов. Читать здесь.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Игорь Гедич # Фотофакт

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