«Не грозит белорусам дефицит товаров». Член Совета Республики рассказал почему

Новости Беларуси. В гродненских магазинах сформирован запас белорусских продуктов на два месяца вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторы продолжают выездные мониторинги торговых сетей и проверяют не только цены, но и наличие товаров на полках.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самая главная задача, которую мы выполняем – это не допустить скачкообразного, необоснованного роста цен. Да, немножко есть, но оно все в рамках. Зная, как развивается наше сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, не грозит белорусам дефицит товаров. Единственное, может быть, иногда он может искусственно создаваться в силу разных причин, но мы с вами видели недавно небольшой ажиотажный спрос на муку, но, на самом деле, в течение дня-двух потребности людей были восполнены.