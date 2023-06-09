«Нормальная базовая эмоция». Что такое зависть, рассказала психолог
Наверняка многие сталкивались с интригами, сплетнями и наговорами в свой адрес. Но порой эти вещи могут окончательно разрушить жизнь и превратить ее в настоящий ад. О том, что делать в такой ситуации и как наказать обидчика, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Кстати, если вы не знали, то ученые уже доказали, проведя эксперимент, что в среднем люди сплетничают 52 минуты в день. Наташа, ты подсчитывала время – сколько у тебя мелькают эти мысли?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Где-то так и выходит, если после работы, уже после всех дел.
Сергей Парчевский:
Ученые доказали, что женщины делают это на порядок чаще, чем мужчины. Но разговоры их зачастую носят, в принципе, нейтральный характер – просто поговорили и забыли. Оказалось, что молодые люди по сравнению с пожилыми больше говорят о других. Многие их разговоры носят негативный характер и посвящены знакомым людям. Также выяснилось, что экстраверты сплетничают чаще интровертов.
Наталья Надольская:
Светлана, как вы можете прокомментировать эту статистику?
Светлана Василевская, психолог:
Вообще, очень такой интересный момент: женщине нужно в день высказать 16 тысяч слов. Если женщина не выговорилась, она даже заболеть может. Поэтому поддерживаю: надо говорить, обсуждать. Кстати, я бы хотела добавить. Про серых людей, серых мышек мы все равно не говорим. Как бы это было безобидно или с восхищением, но все равно мы говорим про какую-то личность, какое-то значимое событие, бойфренд либо что-то, все равно немножечко с моментом зависти.
Наталья Надольская:
Все завистливые люди по природе своей или есть те, которые независтливые?
Светлана Василевская:
Все люди завидуют – это нормальная базовая эмоция. Я вообще говорю, зависть – это двигатель прогресса. Если ты не знаешь, чего хочешь в этой жизни, вспомни, кому ты завидуешь и в чем, и иди туда.
Сергей Парчевский:
Есть еще такое мнение, что люди, в общем-то, проживающие в малочисленных агломерациях, всегда интересуются друг другом. Им очень интересна жизнь другого человека рядом. В больших городах, там, где ты постоянно чувствуешь скопление людей вокруг себя, уже чужая жизнь в меньшей степени интересует.
Алеся Ворончук, врач-психотерапевт:
Особенно мы можем обсуждать и завидовать тому, кто нам очень близок по возрасту, полу, занятости. Возможно, если это какой-то конгломерат и мы заняты чем-то общим. Допустим, конгломерат художников, например. Тогда художник будет скорее завидовать художнику такому же, например, молодому, начинающему, нежели будет завидовать музыканту, философу или психологу.
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