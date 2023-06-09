«Нормальная базовая эмоция». Что такое зависть, рассказала психолог

Наверняка многие сталкивались с интригами, сплетнями и наговорами в свой адрес. Но порой эти вещи могут окончательно разрушить жизнь и превратить ее в настоящий ад. О том, что делать в такой ситуации и как наказать обидчика, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Кстати, если вы не знали, то ученые уже доказали, проведя эксперимент, что в среднем люди сплетничают 52 минуты в день. Наташа, ты подсчитывала время – сколько у тебя мелькают эти мысли? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Где-то так и выходит, если после работы, уже после всех дел. Сергей Парчевский:

Ученые доказали, что женщины делают это на порядок чаще, чем мужчины. Но разговоры их зачастую носят, в принципе, нейтральный характер – просто поговорили и забыли. Оказалось, что молодые люди по сравнению с пожилыми больше говорят о других. Многие их разговоры носят негативный характер и посвящены знакомым людям. Также выяснилось, что экстраверты сплетничают чаще интровертов. Наталья Надольская:

Светлана, как вы можете прокомментировать эту статистику?