«Вовремя дать отпор». Что делать, если вам нахамили?

Наверняка многие сталкивались с интригами, сплетнями и наговорами в свой адрес. Но порой эти вещи могут окончательно разрушить жизнь и превратить ее в настоящий ад. О том, что делать в такой ситуации и как наказать обидчика, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы многодетная мама. Вы сталкивались с какими-то недоброжелательными высказываниями в свой адрес? Необязательно в социальной сети – соседи, коллеги по работе.

Оксана Фадеева, многодетная мама:

Естественно, каждый человек, начиная с детства, сталкивался с различного рода ситуациями такими. Просто нужно правильно реагировать на них – вовремя дать отпор или же перевести что-то в шутку. Наталья Надольская:

Конкретные примеры, как вас оскорбляли? Как на вас клеветали? Оксана Фадеева:

Вы знаете, я про себя не готова сказать, поскольку я человек неконфликтный, вовремя могу славировать и пошутить. Наталья Надольская:

Как так? Многодетных периодически обвиняют в том, что родили, потому что квартиру надо получить, чтобы государство помогало. Оксана Фадеева:

Конечно, говорят.