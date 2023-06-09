«Вовремя дать отпор». Что делать, если вам нахамили?
Наверняка многие сталкивались с интригами, сплетнями и наговорами в свой адрес. Но порой эти вещи могут окончательно разрушить жизнь и превратить ее в настоящий ад. О том, что делать в такой ситуации и как наказать обидчика, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы многодетная мама. Вы сталкивались с какими-то недоброжелательными высказываниями в свой адрес? Необязательно в социальной сети – соседи, коллеги по работе.
Оксана Фадеева, многодетная мама:
Естественно, каждый человек, начиная с детства, сталкивался с различного рода ситуациями такими. Просто нужно правильно реагировать на них – вовремя дать отпор или же перевести что-то в шутку.
Наталья Надольская:
Конкретные примеры, как вас оскорбляли? Как на вас клеветали?
Оксана Фадеева:
Вы знаете, я про себя не готова сказать, поскольку я человек неконфликтный, вовремя могу славировать и пошутить.
Наталья Надольская:
Как так? Многодетных периодически обвиняют в том, что родили, потому что квартиру надо получить, чтобы государство помогало.
Оксана Фадеева:
Конечно, говорят.
Наталья Надольская:
К этому вы уже привыкли?
Оксана Фадеева:
Я настолько к этому спокойно отношусь, потому что есть люди самодостаточные, есть – нет.
Наталья Надольская:
Для кого-то это оскорбительно.
Оксана Фадеева:
Конечно. Я хочу согласиться с тем, что все-таки ранит больше какая-то нестандартная конфликтная ситуация людей не самодостаточных, которые где-то собой не удовлетворены, озлоблены. Люди, которые самодостаточные, у которых все прекрасно – семья, любимая работа, любимое дело, когда сталкиваются с какой-то конфликтной ситуацией или каким-то негативом – ты смотришь, и тебе немножечко даже жалко человека. Ты смотришь, что у него все плохо, то есть как-то перекручиваешь эту ситуацию. То есть не себя пожалеть, что меня обидели, а смотрю, думаю: «Боже, как же ему плохо. Что у него в жизни, что он может позволить себе так сказать?» Я тоже иногда завидую, смотрю: у кого-то лучше, но я хочу так же сделать. У меня никогда не возникает желания кого-то обозвать, оболгать или сделать кому-то зло.
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