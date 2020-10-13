«Будьте стойкими в это время». Как белорусы благодарят правоохранителей за работу

Новости Беларуси. В отделения милиции по всей стране поступают звонки от белорусов, которые благодарят правоохранителей за работу и просят остановить невменяемых митингующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В отделения милиции по всей стране поступают звонки от белорусов, которые благодарят правоохранителей за работу и просят остановить невменяемых митингующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Здравствуйте, житель города Борисова. Прошу передать всем работниками милиции большую благодарность за то, что вы нас защищаете. Только за их защитой мы можем как-то быть спокойны.
– Здравствуйте. Девушка, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы есть. Женщины, мужчины, милиция наша, спасибо большое.
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– Здравствуйте. Хочется поблагодарить вас от имени пенсионеров за то, что у вас забота есть. Просто хочется сказать вам большое спасибо, что вы проявляете заботу о нас, гражданах, о пенсионерах в первую очередь. Хочется сказать: будьте стойкими в это время.
– Я хочу сказать вам добрые слова. Я сторонница закона и порядка. И сейчас, когда в адрес милиции выказывают столько несправедливости, искренне хочу пожелать вам всем доброго здоровья, терпения, житейской мудрости. Поменьше на вашем служебном пути неадеквата.
Произошедшие события подтверждают: речи о мирных митингах нет. В этой связи сотрудники правоохранительных органов в случае необходимости готовы применять спецсредства и боевое оружие. Об этом предупредили в МВД.
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Это последнее предупреждение силовиков. Попытки и дальше дестабилизировать обстановку в стране будут пресекаться.