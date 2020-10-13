«Будьте стойкими в это время». Как белорусы благодарят правоохранителей за работу

Новости Беларуси. В отделения милиции по всей стране поступают звонки от белорусов, которые благодарят правоохранителей за работу и просят остановить невменяемых митингующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Здравствуйте, житель города Борисова. Прошу передать всем работниками милиции большую благодарность за то, что вы нас защищаете. Только за их защитой мы можем как-то быть спокойны.

– Здравствуйте. Девушка, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы есть. Женщины, мужчины, милиция наша, спасибо большое.

Жгли покрышки и перекрывали дороги. Что происходило в Минске минувшей ночью?

– Здравствуйте. Хочется поблагодарить вас от имени пенсионеров за то, что у вас забота есть. Просто хочется сказать вам большое спасибо, что вы проявляете заботу о нас, гражданах, о пенсионерах в первую очередь. Хочется сказать: будьте стойкими в это время.

– Я хочу сказать вам добрые слова. Я сторонница закона и порядка. И сейчас, когда в адрес милиции выказывают столько несправедливости, искренне хочу пожелать вам всем доброго здоровья, терпения, житейской мудрости. Поменьше на вашем служебном пути неадеквата.