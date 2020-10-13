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Жгли покрышки и перекрывали дороги. Что происходило в Минске минувшей ночью?

13 октября 2020 08:43
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Новости Беларуси. Минувшая ночь в Минске вновь выдалась неспокойной. Несогласные, прикрываясь громким словом «мирные», устраивали провокации и пытались вступить в конфликт с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жгли покрышки и перекрывали дороги. Что происходило в Минске минувшей ночью?-1

Протесты радикализируются. Назвать безобидными протестующих теперь не позволяет здравый смысл, что вынуждает силовиков идти на равносильные меры. Терпеть беспредел больше никто не будет. И в случае необходимости реакция со стороны стражей порядка будет жесткой.

Жгли покрышки и перекрывали дороги. Что происходило в Минске минувшей ночью?-4

А теперь к деталям. С наступлением темноты в разных районах Минска подстрекатели строят баррикады, жгут покрышки, перекрывают дороги, мешая проезду общественного транспорта, машин скорой помощи. Поведение митингующих уже открыто можно называть бандитизмом. Организовавшись в преступные группы, они призывают к агрессии. При этом напрочь отсутствует уважение и к возрасту, и к чужому мнению. 

Жгли покрышки и перекрывали дороги. Что происходило в Минске минувшей ночью?-7

Я дома нормально жить не могу: вы здесь орете.

# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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