Жгли покрышки и перекрывали дороги. Что происходило в Минске минувшей ночью?

Новости Беларуси. Минувшая ночь в Минске вновь выдалась неспокойной. Несогласные, прикрываясь громким словом «мирные», устраивали провокации и пытались вступить в конфликт с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты радикализируются. Назвать безобидными протестующих теперь не позволяет здравый смысл, что вынуждает силовиков идти на равносильные меры. Терпеть беспредел больше никто не будет. И в случае необходимости реакция со стороны стражей порядка будет жесткой.

А теперь к деталям. С наступлением темноты в разных районах Минска подстрекатели строят баррикады, жгут покрышки, перекрывают дороги, мешая проезду общественного транспорта, машин скорой помощи. Поведение митингующих уже открыто можно называть бандитизмом. Организовавшись в преступные группы, они призывают к агрессии. При этом напрочь отсутствует уважение и к возрасту, и к чужому мнению.