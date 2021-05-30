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Время подкормить растения. Какие работы стоит сделать в своём огороде в начале июня?

30 мая 2021 08:07
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Дождливая весна в 2021 году сказалась на календаре работ в саду, рассказали в программе «Плюс-минус». Следим за растениями и принимаем меры по борьбе с грибковыми заболеваниями, которые провоцирует влажная погода.

Время подкормить растения. Какие работы стоит сделать в своём огороде в начале июня?-1

Время подкормить многие растения, в том числе пионы, которые вот-вот начнут цветение. Не забудьте про опоры для вьющихся растений. Ну и, конечно, продолжаем бороться с сорняками.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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