Время подкормить растения. Какие работы стоит сделать в своём огороде в начале июня?

Дождливая весна в 2021 году сказалась на календаре работ в саду, рассказали в программе «Плюс-минус» . Следим за растениями и принимаем меры по борьбе с грибковыми заболеваниями, которые провоцирует влажная погода.

Время подкормить многие растения, в том числе пионы, которые вот-вот начнут цветение. Не забудьте про опоры для вьющихся растений. Ну и, конечно, продолжаем бороться с сорняками.

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