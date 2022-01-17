Щёкин об обсуждении проекта Конституции: ни в одной стране такой широкомасштабной дискуссии ещё не было

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжают обсуждать проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. На этот раз диалоговая площадка прошла в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Ни в одной стране мира вот такой широкомасштабной дискуссионной площадки в качестве всей страны еще не было. И, думаю, не будет. Это уже говорит о том, что демократизация происходит на наших глазах. Мы сами являемся строителями нашей демократической Республики Беларусь.