Щёкин об обсуждении проекта Конституции: ни в одной стране такой широкомасштабной дискуссии ещё не было

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжают обсуждать проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. На этот раз диалоговая площадка прошла в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В центральном регионе продолжают обсуждать проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. На этот раз диалоговая площадка прошла в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди участников – представители местной власти, учреждений и предприятий, лидеры профсоюзов и общественных объединений. Говорили о развитии социальной сферы, поддержке многодетных семей и трудоустройстве.
Диалоговая площадка по обсуждению проекта Конституции прошла в Любани. Подробнее здесь.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Ни в одной стране мира вот такой широкомасштабной дискуссионной площадки в качестве всей страны еще не было. И, думаю, не будет. Это уже говорит о том, что демократизация происходит на наших глазах. Мы сами являемся строителями нашей демократической Республики Беларусь.