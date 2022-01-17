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«Воспринято очень положительно». Диалоговая площадка по обсуждению проекта Конституции прошла в Любани

17 января 2022 15:15
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Новости Беларуси. В центральном регионе продолжают обсуждать проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. На этот раз диалоговая площадка прошла в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Воспринято очень положительно». Диалоговая площадка по обсуждению проекта Конституции прошла в Любани-1

Среди участников – представители местной власти, учреждений и предприятий, лидеры профсоюзов и общественных объединений. Говорили о развитии социальной сферы, поддержке многодетных семей и трудоустройстве.

На встречи люди приходят подготовленными. Диалоговая группа отмечает: вопросы задают по существу, часто вносят определенные предложения и тут же выносят их на обсуждение.

«Воспринято очень положительно». Диалоговая площадка по обсуждению проекта Конституции прошла в Любани-4

Юлия Мурина, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Задают вопрос, как будет проходить избрание делегатов Всебелорусского народного собрания, поддерживают сохранение традиционных семейных ценностей и сохранение исторической правды и памяти.

«Воспринято очень положительно». Диалоговая площадка по обсуждению проекта Конституции прошла в Любани-7

Тамара Домашевич, заместитель председателя Любанского райисполкома:
То, что сегодня предлагается изменить и дополнить в Конституции, на самом деле вопросы, которые людей беспокоят, волнуют. И хочу сказать, что воспринято очень положительно в обществе.

«Воспринято очень положительно». Диалоговая площадка по обсуждению проекта Конституции прошла в Любани-10

В Минской области помимо диалоговых площадок работают общественные приемные, также с проектом изменений можно ознакомиться онлайн.

Мнение политолога об обсуждении проекта Конституции читайте здесь.

# Конституция # общество # Юлия Мурина # Тамара Домашевич # Фотофакт

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