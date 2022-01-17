«Воспринято очень положительно». Диалоговая площадка по обсуждению проекта Конституции прошла в Любани

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжают обсуждать проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. На этот раз диалоговая площадка прошла в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди участников – представители местной власти, учреждений и предприятий, лидеры профсоюзов и общественных объединений. Говорили о развитии социальной сферы, поддержке многодетных семей и трудоустройстве. На встречи люди приходят подготовленными. Диалоговая группа отмечает: вопросы задают по существу, часто вносят определенные предложения и тут же выносят их на обсуждение.

Юлия Мурина, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Задают вопрос, как будет проходить избрание делегатов Всебелорусского народного собрания, поддерживают сохранение традиционных семейных ценностей и сохранение исторической правды и памяти.

Тамара Домашевич, заместитель председателя Любанского райисполкома:

То, что сегодня предлагается изменить и дополнить в Конституции, на самом деле вопросы, которые людей беспокоят, волнуют. И хочу сказать, что воспринято очень положительно в обществе.