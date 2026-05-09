День Великой Победы и 101-летие! Ветеран Зинаида Майорова отмечает двойной праздник

Каждая улица, каждый город хранят воспоминания о тех, кто сражался за наше мирное будущее. Несмотря на огромные потери и все ужасы войны, которые довелось пережить нашей земле, 9 Мая – это радостный праздник, пусть и со слезами на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша земля, пропитанная кровью и омытая горькими слезами, пережившая нечеловеческий ужас жителей сожженных деревень с миллионами разрушенных судеб – сама по себе огромный монумент несгибаемой силе духа поколения победителей.

– Мы выражаем искренние слова благодарности за то, что вы своим трудом в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период помогали нашей стране становиться такой, какая она есть сейчас.

Для Зинаиды Фадеевны Майоровой 9 Мая – дата особая. Сегодня она отмечает двойной праздник: День Великой Победы и свой 101-й год рождения. Когда началась война, она была 16-летней студенткой техникума. Учебу пришлось отложить. Порой без сна и отдыха девушка трудилась на железнодорожной станции в Калужской области, помогая формировать вагоны с боеприпасами, уходящие на фронт.

Зинаида Майорова, ветеран Великой Отечественной войны:

Все четыре года я провела на путях. Я не сидела в конторе. Я переписывала. Особенно тяжело было зимой, когда начинаются холода. Летом еще ничего. А когда начинаются холода, света нет… Я и сознание теряла. Самые трудные годы – это 42-й и 43-й. В 44-м стало немножко легче.