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День Великой Победы и 101-летие! Ветеран Зинаида Майорова отмечает двойной праздник

09 мая 2026 17:30
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Наша земля, пропитанная кровью и омытая горькими слезами, пережившая нечеловеческий ужас жителей сожженных деревень с миллионами разрушенных судеб – сама по себе огромный монумент несгибаемой силе духа поколения победителей.

Каждая улица, каждый город хранят воспоминания о тех, кто сражался за наше мирное будущее. Несмотря на огромные потери и все ужасы войны, которые довелось пережить нашей земле, 9 Мая – это радостный праздник, пусть и со слезами на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репортаж Эллы Маркевич.

День Великой Победы и 101-летие! Ветеран Зинаида Майорова отмечает двойной праздник-2

Мы выражаем искренние слова благодарности за то, что вы своим трудом в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период помогали нашей стране становиться такой, какая она есть сейчас.

Для Зинаиды Фадеевны Майоровой 9 Мая – дата особая. Сегодня она отмечает двойной праздник: День Великой Победы и свой 101-й год рождения. Когда началась война, она была 16-летней студенткой техникума. Учебу пришлось отложить. Порой без сна и отдыха девушка трудилась на железнодорожной станции в Калужской области, помогая формировать вагоны с боеприпасами, уходящие на фронт.

Зинаида Майорова, ветеран Великой Отечественной войны:
Все четыре года я провела на путях. Я не сидела в конторе. Я переписывала. Особенно тяжело было зимой, когда начинаются холода. Летом еще ничего. А когда начинаются холода, света нет… Я и сознание теряла. Самые трудные годы – это 42-й и 43-й. В 44-м стало немножко легче.

День Великой Победы и 101-летие! Ветеран Зинаида Майорова отмечает двойной праздник-4

Сегодня в Беларуси живут 574 ветерана и около 5,5 тысячи участников Великой Отечественной войны. Пока горит Вечный огонь – мы помним. У миллионов белорусов своя незаживающая боль, своя семейная история и миллион причин молча склонить голову перед монументом.

Подробности в видео.

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# День Победы # Великая Отечественная война

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