Николай Щёкин сравнил события после выборов в США и в Беларуси: в Америке не хватило Президента Лукашенко

Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения поддержавших его на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь же заверил, что голоса 75 миллионов «американских патриотов» будут услышаны. Интересно, что именно имел в виду Трамп и какими будут дальнейшие его шаги, а также реакция Европы на события в США. Об этом и не только поговорим с гостем студии Николаем Щекиным.

Виктория Ходосок, СТВ:

Весь мир сейчас наблюдает за ситуацией в США: от штурма Капитолия сторонниками Трампа до признания Конгрессом Джо Байдена президентом. Но в этой ситуации стоит обратить внимание на реакцию Европы: небольшие комментарии, цитаты Меркель, Макрона, евродепутатов. Но если вспомнить их действия по отношению к нам, к нашей стране после президентских выборов, то, скажем мягко, они были другими. Америка никогда не была для нас стандартом в демократии. Подошло то время, когда уже очевидное невозможно замолчать

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Да, это мягко говоря. На весь мир показывают, что из службы безопасности человек стреляет в женщину без ничего. На весь мир. И все хорошо, все прекрасно, демократично. Ну, давайте начнем с того, что здесь мы увидели что? Первое – непрофессионализм, некомпетентность полицейских, службы безопасности. Далее – непрофессионализм, некомпетентность Трампа и вообще всей элиты, которая сейчас находится в Вашингтоне, и республиканской партии, и демократической. Даже то, что они сбежали с этого Конгресса и оставили компьютеры и документы на столах, секретные документы, это о многом говорит. Америка никогда не была для нас стандартом в демократии. Просто все молчаливо играли эту роль, в Европе особенно. Вы нас не трогаете, помогаете – ну, и мы вашу демократию признаем. Но, наверное, подошло то время, когда уже очевидное невозможно замолчать. И европейцы знают, что такая же ситуация может появиться и у них. Хотя там другая схема выборов, но все-таки та же самая ситуация может появиться во Франции, в Германии. Некоторые уже шутят, хотя, по-моему, это не шутка: в Америке не хватило Президента Лукашенко

Но здесь еще один момент. Вы заметили? Очень тенденция негативная, и мы это ощутили на себе после 9 августа, то, что пытались с нами сделать – вчера Трампа отключили от всех соцсетей. То есть частные юридические фирмы, скажем так, корпорации, я уже точнее буду выражаться, начали выражать интересы государственных организаций через эти соцсети. Вот это самое страшное. То есть и Конгресс, и, получается, правительство США зависят от тех частных корпораций, которые ведут все эти мессенджеры. И диктуют условия. Захотели – отключили президента, захотели – подключили. То есть вводится официально цензура, но на частном уровне, хотя только государство имеем право цензуру эту вводить. Это пытались сделать у нас. И у нас Президент Лукашенко оказался действительно более прагматичным. Некоторые уже шутят, хотя, по-моему, это не шутка: в Америке не хватило Президента Лукашенко. Если бы он был, наверное, то, что произошло – дело не в Капитолии даже – не были бы заложены те механизмы взрывные, которые через несколько лет дадут о себе знать. У нас нет такого противоречия в обществе. И когда нам предлагают какой-то диалог, примирение, у меня вопрос оппонентам: примирение кого с кем у нас? Общество монолитно, едино. А то, что выходят, ну, как сказать, полтора-один (даже меньше) процентов на улицы – это прекратится рано или поздно.

Виктория Ходосок:

Что касается двойных стандартов – знаем, что в США есть погибшие из-за этой ситуации. Вспомним жест, когда послы некоторых стран ЕС приехали в Минск, чтобы возложить цветы погибшему протестующему. Почему не полетели в Вашингтон? Европейцы давно уже привыкли жить не своим умом, они ведомые Николай Щекин:

К сожалению, европейцы давно уже привыкли жить не своим умом, они ведомые. Поэтому они не полетят туда и возлагать цветы не будут, само собой. Они скорее прилетят поздравить – уже все поздравили Байдена. Это в Беларуси, наверное, можно возлагать венки, в Украине можно развалить страну, настроить друг против друга. А Республика Беларусь оказалась такой непокорной, что ли. Ну вот дух показала страна, которая не согласилась ни с Западом, ни с Востоком, а хотела иметь свою независимость, суверенность и независимость. Ну, по большому счету, почему так и бесятся.