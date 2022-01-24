Акция к Татьяниному дню. В Минском зоопарке скидки, и вот кто их может получить

Новости Беларуси. В Минском зоопарке проходит акция ко Дню Татьяны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Студенты смогут целую неделю с 24 по 30 января приобретать входные билеты со скидкой. В том числе и единый, включающий посещение динопарка.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно предъявить в кассе студенческий билет. А 25 января посетить зоопарк бесплатно могут все Татьяны.

Наталья Ловцевич, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

Сейчас такая хорошая студенческая пора, когда все учатся, у кого-то закончилась сессия, у кого-то, возможно, еще не началась сессия, но все рядышком. Поэтому с удовольствием приглашаем в гости, чтобы посмотреть на всех наших зимних, кто у нас в зимних вольерах, на всех южных, теплых, которые спрятаны в вольерах теплых, отапливаемых. Поэтому приходите, ждем с удовольствием.