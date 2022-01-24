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Акция к Татьяниному дню. В Минском зоопарке скидки, и вот кто их может получить

24 января 2022 15:03
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Новости Беларуси. В Минском зоопарке проходит акция ко Дню Татьяны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Акция к Татьяниному дню. В Минском зоопарке скидки, и вот кто их может получить-1

Студенты смогут целую неделю с 24 по 30 января приобретать входные билеты со скидкой. В том числе и единый, включающий посещение динопарка.  

Акция к Татьяниному дню. В Минском зоопарке скидки, и вот кто их может получить-3

Чтобы воспользоваться предложением, нужно предъявить в кассе студенческий билет. А 25 января посетить зоопарк бесплатно могут все Татьяны.  

Акция к Татьяниному дню. В Минском зоопарке скидки, и вот кто их может получить-5

Наталья Ловцевич, методист просветительского отдела Минского зоопарка:  
Сейчас такая хорошая студенческая пора, когда все учатся, у кого-то закончилась сессия, у кого-то, возможно, еще не началась сессия, но все рядышком. Поэтому с удовольствием приглашаем в гости, чтобы посмотреть на всех наших зимних, кто у нас в зимних вольерах, на всех южных, теплых, которые спрятаны в вольерах теплых, отапливаемых. Поэтому приходите, ждем с удовольствием.  

Акция к Татьяниному дню. В Минском зоопарке скидки, и вот кто их может получить-7

Зоопарк в зимнее время работает по сокращенному графику – с 10:00 до 18:00 часов. Динопарк открыт в это же время с пятницы по воскресенье.  

# Зоопарк

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