БРСМ создал веб-версию национального альбома «Беларусь помнит. Помним каждого»

Новости Беларуси. Республиканская акция «Беларусь помнит. Помним каждого» теперь доступна и онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виртуальную версию национального альбома создал и запустил Белорусский республиканский союз молодежи накануне юбилея Великой Победы.

Напомним, 9 мая 2019 года идею создания такого альбома поддержал Президент страны. Активисты БРСМ собрали для этого издания уникальный хроникально-документальный материал о воинах-освободителях, партизанах-подпольщиках, тружениках тыла – уроженцах нашей страны. В юбилейный год Победы союз молодежи продолжил наполнение альбома новыми историями. 8 мая в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулы с землёй с мест сражений