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Николай Ладутько посетил Белорусскую государственную академию искусств

11 декабря 2012 19:33
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Новости Минска.  Мэр столицы посетил Белорусскую государственную академию искусств. Николай Ладутько рассказал творческой аудитории о культурном состоянии столицы и о планах на будущее в этой сфере. Особое внимание мэр обратил на театральную жизнь города. Также не остался в тени и вопрос о  реконструкции памятников архитектуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Последние 20 лет становления нашей государственности отмечены многочисленными моментами, зафиксированными деятелями искусств, в театре, в кино, изобразительном искусстве, музыкальном искусстве. Таким образом сформирована, благодаря творческим людям, история.

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:
Эти встречи необходимы, потому что в Белорусской государственной академии искусств обучаются очень талантливые люди. И преподавательский состав – это также гордость нашей страны, поэтому те проблемы, которые волнуют общество, они волнуют и студентов, и сотрудников. Тем более важно, когда встреча происходит с человеком столь высокой должности.

# общество # Государственная политика в области культуры # Государственная политика

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