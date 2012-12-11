Николай Ладутько посетил Белорусскую государственную академию искусств

Новости Минска. Мэр столицы посетил Белорусскую государственную академию искусств. Николай Ладутько рассказал творческой аудитории о культурном состоянии столицы и о планах на будущее в этой сфере. Особое внимание мэр обратил на театральную жизнь города. Также не остался в тени и вопрос о реконструкции памятников архитектуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Последние 20 лет становления нашей государственности отмечены многочисленными моментами, зафиксированными деятелями искусств, в театре, в кино, изобразительном искусстве, музыкальном искусстве. Таким образом сформирована, благодаря творческим людям, история.

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:

Эти встречи необходимы, потому что в Белорусской государственной академии искусств обучаются очень талантливые люди. И преподавательский состав – это также гордость нашей страны, поэтому те проблемы, которые волнуют общество, они волнуют и студентов, и сотрудников. Тем более важно, когда встреча происходит с человеком столь высокой должности.