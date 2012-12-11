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Каток на Октябрьской площади в Минске открыт для посетителей

11 декабря 2012 04:40
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Новости Минска. Зимний сезон активного отдыха открыт. Каток на Октябрьской площади принимает первых посетителей. Его начали заливать еще минувшей ночью. Сегодня площадку обильно засыпало снегом, поэтому днем здесь работала уборочная техника. Рядом уже открылись пункты проката коньков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в столице этой зимой зальют рекордное количество катков: более 150.

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Идея очень хорошая, я считаю, что возможность привлечь внимание молодежи, чтобы вместо того, чтобы по вечерам ходить по углам, лучше прийти на каток покататься.
Классно, что здесь каток, я буду приходить сюда с друзьями и кататься!

 

# общество # Катки Минска

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