Как правильно вести себя и общаться в Интернете. Изучаем нетикет

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Сегодня будем говорить о самом свежем направлении в этикете. И называется оно нетикет. Это понятие появилось в середине 80-х и состоит из двух слов: сеть и этикет.

В 1994 году появился первый свод правил «Как правильно вести себя в Интернете».

Нетикет создан для того, чтобы всем (и опытным пользователям, и новичкам) было в равной мере комфортно общаться между собой в Интернет-пространстве. Как же соблюдать сетевой этикет? На самом деле, все очень просто, ведь сеть – это общественное место. Поэтому нельзя делать те вещи, которые не поощряются в любом цивилизованном обществе, например, употреблять ненормативную лексику, разжигать национальную рознь, оскорблять людей, врать или воровать.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Интернет всего лишь создает иллюзию анонимности. На самом деле, если посмотреть в законодательство Беларуси, то тут есть строгое наказание. И, между прочим, дел судебных, например, за клевету, в Беларуси есть огромное количество.

Большинство правил нетикета ничем не отличаются от общепринятых норм поведения, однако необходимо знать некоторые дополнения, обусловленные особенностями виртуального общения.

Например, всем нам хорошо знакомые «рожицы» (смайлики) допустимы правилами хорошего Интернет-тона. Однако стоит помнить: их должно быть не более двух в одном сообщении.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Также следим за тем, как вы пишите текст. Ни в коем случае недопустимо огромное количество больших букв, огромное количество восклицательных и вопросительных знаков, недопустим разряженный текст либо вперемежку большие и маленькие буквы, потому что на самом деле они имею огромное значение. Если вы пишите в разряженном шрифте, это значит, что вы пытаетесь сакцентировать внимание не неком слове. Если вы пишите большими буквами, это значит, что вы кричите. Если вы при этом доставляете восклицательные знаки, то это значит, что вы очень громко кричите.

Помните: в виртуальном пространстве правила орфографии и пунктуации никто не отменял. Постарайтесь сдерживать «страсти»: вступать в дискуссии нетикет не запрещает, однако не стоит «опускаться» до брани и ругательств, даже если ваш собеседник сознательно провоцирует вас на это.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Флейм – это спор ради спора. Таких людей, как правило, называют троллями. И в данном случает говорят «не кормите троллей». Это значит, если вы нарвались на такого человека, просто игнорируйте его вызовы на скандал.

Недопустим в Интернете и офтоппинг. Это отход от темы. Есть такое понятие «флуд». Это просто разговор ради разговора. Между прочим, для этого созданы также специальные форумы и сайты.

Дурным тоном считается «хотлинг» (использование изображений или других ресурсов с чужого сайта) и «оверквотинг» (цитирование большого количества текста, или бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом), сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Когда вы общаетесь на форуме, то здоровается тот, кто зашел первым. Причем здороваться обязательно нужно. Прощаться тоже. Более того, когда прощаетесь, непременно договариваетесь о следующей вашей встрече.

Ни в коем случае на общественным форумах не выясняйте какие-то личные, интимные подробности. Более того, сохраняйте анонимность не только свою, но и других людей, ни в коем случае не выдавайте секретную информацию о других людях. К секретной информации в данном случае относятся настоящая фамилия, имя, адрес, телефон и так далее.

Будьте предельно внимательны с собственными фотографиями. Даже если вы общаетесь где-то в замкнутом пространстве, учитывайте: Интернет – это такое место, где сохранить их в тайне наверняка не удастся.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Некоторые нюансы касаются е-мэйлов. Обязательно, когда пишите письмо, указывайте название темы. Если отвечаете, то помните, что обязательно должны стоять буквы R и Е. Даже если они автоматически не выскакивают в вашем компьютере, вы должны их проставить вручную.

Не отправляем письма большого объема. Только с разрешения человека, которому вы отправляете письмо. Обязательно периодически проверяйте свою почту, отвечайте на все письма, которые адресованы непосредственно вам. Это, конечно, не касается спамов.

Спам – это электронная рассылка разного рода рекламы или информации людям, которые не давали своего согласия на ее получение. Так вот, не рассылайте свои письма одновременно на сотни адресов: мало кому нравится их получать.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Отдельная тема – это социальные сети. Они могут как играть вам на руку, так и быть против вас. Помните, что очень часто работодатели проверяют эти социальные сети, когда нанимают себе сотрудников. Очень трепетно относитесь к тем фотографиям, которые вы там размещаете. Они должны быть на вашей стороне, а не играть против вас.

Бережно относитесь ко времени и мнению других людей. Не дергайте их по пустякам, не экономьте на условиях вроде правил хорошего тона. Независимо от того, соблюдают ли ваши собеседники правила нетикета, соблюдайте их сами. В конце концов, предельно вежливо порекомендуйте оппоненту ознакомиться с этими правилами.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

И помните, что Интернет всего лишь создает иллюзию того, что вы находитесь один на один с самим собой. Рядом с вами всегда есть люди. Так что не теряйте лица.