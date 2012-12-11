Аудиокнигами можно воспользоваться в минских библиотеках

Люди, которые не видят окружающий мир, но слышат его, чувствуют и вдыхают аромат. И как никто другой хотят познавать жизнь с книжных страниц. Каждую печатную историю они узнают на ощупь, по выпуклым точкам специального шрифта.

Эта одна из минских библиотек, которая готова поделиться «книжным богатством» с незрячими читателями. Полторы тысячи книг по Брайлю, 15 тысяч аудиокассет и около 18 тысяч книг плоским шрифтом для слабовидящих – всё они долго не задерживаются на книжных полках, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».



Ирина Сауткина, библиотекарь первой категории:

Книги теперь очень востребованы, особенно на аудиодисках MP3-формата, а брайлевские книги читают только те люди, которые обучались этому, в основном в школе или те, которые сами научились.



Тираж подобных книг не слишком большой, ведь и производство очень трудоёмкое. В ассортименте белорусского издательства – художественная литература и учебники. Одна печатная страница – две с половиной брайлевских, одна привычная книга – сразу несколько томов специализированной. Более плотные страницы, специальные планки против деформации и непривычные для многих «выдавленные очертания рисунков».



Ольга Дикун, заместитель директора по производству типографии:

В книгах математика, биология, география, букварь. Еще мы делаем формовочку на таком полистирольном материале, здесь формуются рисунки, которые являются наглядным пособием к тексту. Такая технология сделана, думаю, что в России такой нет.



Создаются ещё одни редчайшие издания. Правда, здесь вместо точечных букв – поставленный голос диктора, а сами книги перешли с бумажных страниц в звуковую летопись. А вот коллекцию книжных жанров подсказывают сами читатели.



Владимир Мужевский, директор студии звукозаписи:

У нас жанры разнообразные: культурно-просветительские книги, в том числе, с духовной направленностью, конечно, художественная литература и классика, и фантастика, и детективы. Инвалиды по зрению – очень живые люди, даже больше зрячих интересуются новинками и оценивают художественные произведения.