Иван Тертель: против нас в информационном пространстве работают от 50 до 70 тысяч человек

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

Митинг 8 ноября 2019 года хоть и был малочисленным, но там засветились все блогеры, которые стали медийным тараном, которому предназначалось нанести по Беларуси удар.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

По оценкам, нашим и не только нашим, на белорусском направлении в настоящее время работают в информационном пространстве против нас, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч человек. Я имею в виду и центры информационного противоборства Вооруженных Сил США, других западных государств, Украины. К примеру, такой случай – я, наверное, смогу сказать, что мы видим очень тесное взаимодействие украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими. Координация на уровне специалистов на проведение конкретных информационных операций в отношении Республики Беларусь с целью нанесения ущерба.