Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского за диваном? Вот чьи они на самом деле

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Сергей Леонидович Тихановский. Бывший бизнесмен. Больших успехов в предпринимательстве не добился. Но главное, что он вынес из своей деятельности, – прочные связи в российских бизнес-кругах.

Нужно отметить, что все денежные переводы осуществлялись через «Белгазпромбанк». Подробнее в видеоматериале .

Канал «Страна для жизни» появился за несколько месяцев до парламентских выборов. И сразу начала разрастаться сеть локальных подразделений. Чувствуется рука профессионального управленца и медиаменеджера. И денег не жалели. Удалось установить, что в раскрутку каждого видеоролика этого блогера вкладывалось до 4 000 долларов. Для того чтобы за год вырасти до 100 тысяч подписчиков, было потрачено около 400 тысяч долларов.

Светлана Тихановская: Если бы у нас были такие деньги в семье либо у Сергея, то наверняка он бы не боролся за какие-то права простого народа.

Деньги были. Много. На даче матери блогера нашли 900 тысяч долларов. Позже были нелепые попытки оправдаться. Но уже известен телефонный разговор, который однозначно доказывает – деньги принадлежали Сергею Тихановскому.

София Тихановская:

Да… Так мне не говорить… ничего?

Светлана Тиахновская:

Я не знаю.

София Тихановская:

Надо говорить, что это мои. И все. Я буду говорить, что это мои. Насобирали и все. Другого выхода нет. Это его деньги. Я помню, что они лежали. Вот если тут, которые на кухне, не помню. И то помнила. А те, которые в пакете, я их видела, когда убирала. Да.

Светлана Тиахновская:

Ну, говорите.

София Тихановская:

Я буду говорить, что это мои. Мы с ним собирали и все.

Светлана Тиахновская:

Софья Ефремовна, я даже не знаю, вот честно, я не знаю.