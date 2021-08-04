Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского за диваном? Вот чьи они на самом деле

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Сергей Леонидович Тихановский. Бывший бизнесмен. Больших успехов в предпринимательстве не добился. Но главное, что он вынес из своей деятельности, – прочные связи в российских бизнес-кругах.
Канал «Страна для жизни» появился за несколько месяцев до парламентских выборов. И сразу начала разрастаться сеть локальных подразделений. Чувствуется рука профессионального управленца и медиаменеджера. И денег не жалели. Удалось установить, что в раскрутку каждого видеоролика этого блогера вкладывалось до 4 000 долларов. Для того чтобы за год вырасти до 100 тысяч подписчиков, было потрачено около 400 тысяч долларов.
Нужно отметить, что все денежные переводы осуществлялись через «Белгазпромбанк». Подробнее в видеоматериале.
Светлана Тихановская:
Если бы у нас были такие деньги в семье либо у Сергея, то наверняка он бы не боролся за какие-то права простого народа.
Деньги были. Много. На даче матери блогера нашли 900 тысяч долларов. Позже были нелепые попытки оправдаться. Но уже известен телефонный разговор, который однозначно доказывает – деньги принадлежали Сергею Тихановскому.
София Тихановская:
Да… Так мне не говорить… ничего?
Светлана Тиахновская:
Я не знаю.
София Тихановская:
Надо говорить, что это мои. И все. Я буду говорить, что это мои. Насобирали и все. Другого выхода нет. Это его деньги. Я помню, что они лежали. Вот если тут, которые на кухне, не помню. И то помнила. А те, которые в пакете, я их видела, когда убирала. Да.
Светлана Тиахновская:
Ну, говорите.
София Тихановская:
Я буду говорить, что это мои. Мы с ним собирали и все.
Светлана Тиахновская:
Софья Ефремовна, я даже не знаю, вот честно, я не знаю.
София Тихановская:
Ну, подумай как. А у кого мне спросить? Я говорю – мое. Они уже, то мое.
Светлана Тиахновская:
Ну да, уже вышел ролик, что…
София Тихановская:
Ну, вместе собирали.
Но откуда? Кто так щедро вложился в белорусского блогера?
Дмитрий Попов:
Всем привет, меня зовут Дмитрий Попов, я гражданин России, нахожусь сейчас в Беларуси.
Это Дмитрий Попов. Сообщает о том, что задача по раскачиванию ситуации в Беларуси провалена. Видео записал заранее на случай, если его арестуют. Так и произошло. Модератор сети каналов «Страна для жизни» сам гражданин России. Самое известное его детище – проект «Сканер».
«Работал хороший пул политтехнологов, социологов, психологов». Кто был в команде Сергея Тихановского, читайте здесь.