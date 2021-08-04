«Работал хороший пул политтехнологов, социологов, психологов». Кто был в команде Сергея Тихановского?

Цель проекта «Сканер» Дмитрия Попова – деанон и дискредитация российских правоохранительных органов. Не секрет, что работал в связке с медиаресурсами Алексея Навального. Модератором соцсетей Тихановского Дмитрий Попов работал год. Как он попал в эту команду, он рассказал нашим правоохранителям.

В апреле со мной связался с фейкового аккаунта (сначала какой-то фейковый аккаунт). Написал, представился товарищем Шкляровым. Я сначала не знал, кто это такой, уже потом узнал. И говорил: мне нравятся те тексты, которые ты пишешь, я хочу, чтобы ты писал, собственно, для меня. В Грузии он проводил оппозиционную кампанию. Тоже там президентские, по-моему, или парламентские выборы были. В Украине, мне сказали, он тоже кампанию проводил.

Он мне сказал: мне нужно, чтобы ты писал для меня тексты следующего содержания. Он представил тематику – политика, социум, какие-то проблемы внутри страны, недовольство государством, действиями государства, действиями сотрудников полиции, допустим, или вообще в принципе всей системой политической и государственной власти. В общей сумме я ему отправил текстов около 10 штук, может быть. Пару-тройку из них я видел опубликованными на сайте «Эхо Москвы».