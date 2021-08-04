«Работал хороший пул политтехнологов, социологов, психологов». Кто был в команде Сергея Тихановского?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Цель проекта «Сканер» Дмитрия Попова – деанон и дискредитация российских правоохранительных органов. Не секрет, что работал в связке с медиаресурсами Алексея Навального. Модератором соцсетей Тихановского Дмитрий Попов работал год. Как он попал в эту команду, он рассказал нашим правоохранителям.
В апреле со мной связался с фейкового аккаунта (сначала какой-то фейковый аккаунт). Написал, представился товарищем Шкляровым. Я сначала не знал, кто это такой, уже потом узнал. И говорил: мне нравятся те тексты, которые ты пишешь, я хочу, чтобы ты писал, собственно, для меня. В Грузии он проводил оппозиционную кампанию. Тоже там президентские, по-моему, или парламентские выборы были. В Украине, мне сказали, он тоже кампанию проводил.
Он мне сказал: мне нужно, чтобы ты писал для меня тексты следующего содержания. Он представил тематику – политика, социум, какие-то проблемы внутри страны, недовольство государством, действиями государства, действиями сотрудников полиции, допустим, или вообще в принципе всей системой политической и государственной власти. В общей сумме я ему отправил текстов около 10 штук, может быть. Пару-тройку из них я видел опубликованными на сайте «Эхо Москвы».
Заметьте, позже именно «Эхо Москвы» и «Дождь» активнее всего пиарили кандидата Тихановскую. За всем этим стоял известный политтехнолог Виталий Шкляров, серый кардинал не одной политической кампании. Работал в штабах Ангелы Меркель, Барака Обамы. В России работал с командой Ксении Собчак. Обладатель гражданства США. Его также связывают с фигурой Михаила Ходорковского. Жена – американский дипломат. Именно пиар-менеджерам Тихановского принадлежат образы таракана и 3 % – по принципу расчеловечивания оппонента и минимизации угрозы. Ведь таракана нужно всего лишь прихлопнуть, а это так легко. Максимально удачный пропагандистский прием.
Алексей Авдонин, политолог:
Это такие специальные технологии, они не сиюминутные, не спонтанные, это хорошо выверенные. Надо понимать, что там работал хороший пул политтехнологов, социологов, психологов, которые определяли ход событий.
Николай Карпенков о Сергее Тихановском: «Бандиты во многом благороднее, чем он». Подробнее читайте здесь.