Головченко: необходимо было донести до людей, кто стоит за всеми процессами, как пытаются их использовать

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит) на рабочих заводов, фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают, так сказать, на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие – хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Необходимо было взять ситуацию под контроль, необходимо было принять те управленческие решения, которые бы не позволили дестабилизировать работу реального сектора экономики. Необходимо было донести до людей, что происходит, кто стоит за всеми этими процессами, как пытаются ими манипулировать, использовать. Мы в это время активно работали, что называется, в поле: на предприятиях, в организациях. Фактически все министры, руководители госкомитетов, заместители министров в это время горячее находились на производствах.