«Необходимо иметь не только возрастные показатели». Александр Лукьянов назвал критерии для будущего Президента

Новости Беларуси. К специальному эфиру телеканала в основной день голосования на референдуме присоединились авторитетные гости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Александр, во время диалоговых площадок что молодые люди обсуждали, что критиковали?

«Эта Конституция рассчитана на поколения вперед» Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Очень много прошло диалоговых площадок – порядка тысячи. Около 45 тысяч молодых граждан приняли участие в различных форумах. Это не только диалоговые площадки. Это онлайн-приемные, наши прямые эфиры, встречи в аудиториях, в рабочих и трудящихся коллективах. Конечно, прежде всего молодежь интересовали некие возрастные пороги. В частности статья, которая дает определенные критерии на пост главы государства. Конечно, многим молодым людям хочется раньше успеть, раньше попробовать себя в том или ином направлении, но необходимо отдавать отчет, что такой пост, как Президент нашей страны, тем более с нашей спецификой, конечно, необходимо иметь не только возрастные показатели, но еще и определенный жизненный опыт. Молодежь очень и всецело поддерживает те позиции, это 15 и 54 статьи нашей Конституции, касаемые исторической памяти и необходимости ее сохранения. Это не только обязанность государства, но и долг каждого нашего гражданина. Конечно, мне хочется поддержать Вячеслава Викторовича, что на самом деле эта Конституция рассчитана на поколения вперед, чтобы создать те необходимые условия для сохранения стабильности и преемственности в нашей стране. «Результат безграмотной политики определенных политических элит в Украине приводит к печальным последствиям»

Илона Волынец, СТВ:

А помните Послание Президента народу и парламенту, когда глава государства задал три вопроса. В том числе – готовы ли мы быть инициативными и брать на себя ответственность. Готовы ли молодые люди брать на себя ответственность? Ответственность – это вообще про молодых людей? Александр Лукьянов:

Конечно. Эти очень емкие, глубокие вопросы, я убежден, где-то даже имели подтекст и ответ в тех идеологемах, которые были заложены в проекте Конституции, которая сегодня выносилась на референдуме. Мы даже после Послания главы государства народу и Национальному собранию, общаясь на диалоговых площадках с молодежью, задавая эти вопросы, пробуя отвечать сами. Однозначный ответ – да, но вместе с тем за этим «да» очень много обстоятельств и нюансов. И мы сегодня видим, что значит выйти из зоны комфорта, что значит отстаивать национальные интересы, что значит быть сильным, суверенным, независимым государством в сложнейшей за последние дни, десятилетия, в очень сложной обстановке. Конечно, молодые люди понимают это. Мне представляется, что даже текущая ситуация в Украине – это для нашей страны в Год исторической памяти особо важно подчеркнуть, что результат такой безграмотной политики определенных политических элит в Украине, несоблюдение тех канонов и несохранение исторической памяти (а где-то даже прямое надругательство) приводит к таким печальным последствиям. Нужна ли обновленная Конституция молодому поколению? Мнение ректора Академии управления читайте здесь.