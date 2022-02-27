«Необходимо иметь не только возрастные показатели». Александр Лукьянов назвал критерии для будущего Президента
Новости Беларуси. К специальному эфиру телеканала в основной день голосования на референдуме присоединились авторитетные гости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Александр, во время диалоговых площадок что молодые люди обсуждали, что критиковали?
«Эта Конституция рассчитана на поколения вперед»
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Очень много прошло диалоговых площадок – порядка тысячи. Около 45 тысяч молодых граждан приняли участие в различных форумах. Это не только диалоговые площадки. Это онлайн-приемные, наши прямые эфиры, встречи в аудиториях, в рабочих и трудящихся коллективах. Конечно, прежде всего молодежь интересовали некие возрастные пороги. В частности статья, которая дает определенные критерии на пост главы государства. Конечно, многим молодым людям хочется раньше успеть, раньше попробовать себя в том или ином направлении, но необходимо отдавать отчет, что такой пост, как Президент нашей страны, тем более с нашей спецификой, конечно, необходимо иметь не только возрастные показатели, но еще и определенный жизненный опыт.
Молодежь очень и всецело поддерживает те позиции, это 15 и 54 статьи нашей Конституции, касаемые исторической памяти и необходимости ее сохранения. Это не только обязанность государства, но и долг каждого нашего гражданина. Конечно, мне хочется поддержать Вячеслава Викторовича, что на самом деле эта Конституция рассчитана на поколения вперед, чтобы создать те необходимые условия для сохранения стабильности и преемственности в нашей стране.
«Результат безграмотной политики определенных политических элит в Украине приводит к печальным последствиям»
Илона Волынец, СТВ:
А помните Послание Президента народу и парламенту, когда глава государства задал три вопроса. В том числе – готовы ли мы быть инициативными и брать на себя ответственность. Готовы ли молодые люди брать на себя ответственность? Ответственность – это вообще про молодых людей?
Александр Лукьянов:
Конечно. Эти очень емкие, глубокие вопросы, я убежден, где-то даже имели подтекст и ответ в тех идеологемах, которые были заложены в проекте Конституции, которая сегодня выносилась на референдуме. Мы даже после Послания главы государства народу и Национальному собранию, общаясь на диалоговых площадках с молодежью, задавая эти вопросы, пробуя отвечать сами. Однозначный ответ – да, но вместе с тем за этим «да» очень много обстоятельств и нюансов.
И мы сегодня видим, что значит выйти из зоны комфорта, что значит отстаивать национальные интересы, что значит быть сильным, суверенным, независимым государством в сложнейшей за последние дни, десятилетия, в очень сложной обстановке. Конечно, молодые люди понимают это. Мне представляется, что даже текущая ситуация в Украине – это для нашей страны в Год исторической памяти особо важно подчеркнуть, что результат такой безграмотной политики определенных политических элит в Украине, несоблюдение тех канонов и несохранение исторической памяти (а где-то даже прямое надругательство) приводит к таким печальным последствиям.
Нужна ли обновленная Конституция молодому поколению? Мнение ректора Академии управления читайте здесь.
Я не могу сказать, что наша молодежь не знает историю. Знает, и очень хорошо. Но где-то, конечно, и наша задача как общественного объединения: необходимость в активизации этой работы. И очень мы благодарны Президенту нашей страны за поддержку по реализации таких важных проектов, как студенческие отряды белорусские, которым возложена такая важная миссия, как воспитание молодежи через труд. Это не только воспитание. Это возможность заработать, но через такие базовые ценности, когда есть возможность обустроить государственный мемориальный комплекс «Хатынь», потрудиться на важнейших социальных объектах. Молодой человек, отстроив или приняв пусть даже символическое участие где-то, но уже вложив свой труд, никогда не позволит надругаться над этим местом.
«Наше с вами поколение – последнее, которое имело возможность вживую пообщаться с ветеранами»
Илона Волынец:
Это где-то на подсознании будет откладываться?
Александр Лукьянов:
И он будет передавать этот опыт. Это как живой памятник для последующих поколений, его детей, и, конечно, приятный штрих для уходящего поколения. И вы правильно отметили. Наверное, наше с вами поколение – последнее, которое имело возможность вживую пообщаться с ветеранами. Мы, конечно, должны это передать через такой созидательный труд молодежи.