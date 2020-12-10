Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом
Новости Беларуси. Мастерство, которое издревле было окутано мистикой и легендами. За что в древности почитали и одновременно боялись гончаров и кузнецов, а порой даже считали колдунами? В программе «Центральный регион» рассказали о древнейших из народных ремесел и попробовали «оживить» металл и глину.
В мастерской кузнеца утро начинается с кофе. Но готовят его необычным способом: варят прямо на кузнечном горне. Турка, естественно, выкована собственноручно.
Это кофе по-кузнечному, все по старинке. Вот сейчас намолол кофе. Сейчас мы его засыпем и будем готовить на огне, на углях.
Впрочем, в кузнице у Петра все аутентично.
Петр Смоляков, кузнец:
В старину еще раздували меха вручную, вот они большие такие в углу у нас. Здесь был деревянный рычаг, качали воздух в уголек. Вот это, кстати, горит каменный уголь. Миллионы лет назад, когда динозавры, возможно, еще жили, было дерево. Оно закаменело, сейчас шахтеры добывают глубоко в земле, в шахте.
Когда туда поступает воздух, повышается температура, в итоге нагревается железо. У нас сейчас подходит кофе.
И пока мы согреваемся ароматным напитком возле кованой буржуйки, есть время осмотреться. Изобилие оригинальных работ такое, что разбегаются глаза. И каждая не похожа на другую.
Еще в детстве Петра покорила магия кузнечного дела. Этим ремеслом занимался его дедушка. Петр всему учился сам, как и большинство кузнецов. Важнее всего здесь опыт. С наковальней мастер не расстается уже 20 лет.
Петр Смоляков:
Было интересно, как он работал с горячим железом, какие-то работы делал. Мне понравилось, решил остаться, подучиться у него. Самое древнее железо всегда существовало на Земле, его выплавляли. В Беларуси особо железа не было, его добывали в болотах, болотная руда, выкапывали конгломераты, специальные печи, горны делали, варили это железо. В какие-то времена оружие делали, художественная ковка была.
Яна Шипко:
Сейчас, наверное, туристов много сюда приезжает. Какая у них реакция? Что их восхищает?
– Естественно, туристам интересно, что мастер работает именно вручную, никаких станков, что-то новое делает.
– А как вам видится развитие этого дела? Наверное, не так много людей, кто это развивает, делают для людей доступным, чтоб можно было попробовать.
– Да, это осталось, как в музеях мастера показывают, в музеях все делают
– У вас аутентичный процесс, все как в древности?
– Да, конечно. Сами кузнецы еще, бывало, строились на берегу реки, ставилась мельница, от воды приводилась в движение, были механические молоты. Какие-то вентиляторы ставились, от воды приводились в движение, воздух подавали. Бывало, еще кузнецы строились на перекрестках дорог, вдали от деревни. Такой старинный шиномонтаж был, уже много подков было у кузнеца. Извозчики подъезжали, подковывались, чинили телеги.
– А сейчас сохранился такой престиж профессии, или это больше экзотика уже?
– Это как экзотика, мало у нас людей-патриотов, которые понимают, что такое ручная ковка. Сейчас многое делают на современных станках. Единственное – ручная ковка отличается от станочной. Станок такого не сделает, как руками можно.