Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом

Новости Беларуси. Мастерство, которое издревле было окутано мистикой и легендами. За что в древности почитали и одновременно боялись гончаров и кузнецов, а порой даже считали колдунами? В программе «Центральный регион» рассказали о древнейших из народных ремесел и попробовали «оживить» металл и глину.

В мастерской кузнеца утро начинается с кофе. Но готовят его необычным способом: варят прямо на кузнечном горне. Турка, естественно, выкована собственноручно.

Это кофе по-кузнечному, все по старинке. Вот сейчас намолол кофе. Сейчас мы его засыпем и будем готовить на огне, на углях. Впрочем, в кузнице у Петра все аутентично.

Петр Смоляков, кузнец:

В старину еще раздували меха вручную, вот они большие такие в углу у нас. Здесь был деревянный рычаг, качали воздух в уголек. Вот это, кстати, горит каменный уголь. Миллионы лет назад, когда динозавры, возможно, еще жили, было дерево. Оно закаменело, сейчас шахтеры добывают глубоко в земле, в шахте. Когда туда поступает воздух, повышается температура, в итоге нагревается железо. У нас сейчас подходит кофе.

И пока мы согреваемся ароматным напитком возле кованой буржуйки, есть время осмотреться. Изобилие оригинальных работ такое, что разбегаются глаза. И каждая не похожа на другую.

Еще в детстве Петра покорила магия кузнечного дела. Этим ремеслом занимался его дедушка. Петр всему учился сам, как и большинство кузнецов. Важнее всего здесь опыт. С наковальней мастер не расстается уже 20 лет.

Петр Смоляков:

Было интересно, как он работал с горячим железом, какие-то работы делал. Мне понравилось, решил остаться, подучиться у него. Самое древнее железо всегда существовало на Земле, его выплавляли. В Беларуси особо железа не было, его добывали в болотах, болотная руда, выкапывали конгломераты, специальные печи, горны делали, варили это железо. В какие-то времена оружие делали, художественная ковка была.

Яна Шипко:

Сейчас, наверное, туристов много сюда приезжает. Какая у них реакция? Что их восхищает?

– Естественно, туристам интересно, что мастер работает именно вручную, никаких станков, что-то новое делает.

– А как вам видится развитие этого дела? Наверное, не так много людей, кто это развивает, делают для людей доступным, чтоб можно было попробовать.

– Да, это осталось, как в музеях мастера показывают, в музеях все делают