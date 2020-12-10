Прямой эфир

Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом

10 декабря 2020 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мастерство, которое издревле было окутано мистикой и легендами. За что в древности почитали и одновременно боялись гончаров и кузнецов, а порой даже считали колдунами? В программе «Центральный регион» рассказали о древнейших из народных ремесел и попробовали «оживить» металл и глину.

Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом-1

В мастерской кузнеца утро начинается с кофе. Но готовят его необычным способом: варят прямо на кузнечном горне. Турка, естественно, выкована собственноручно.

Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом-4

Это кофе по-кузнечному, все по старинке. Вот сейчас намолол кофе. Сейчас мы его засыпем и будем готовить на огне, на углях.

Впрочем, в кузнице у Петра все аутентично.

Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом-7

Петр Смоляков, кузнец:
В старину еще раздували меха вручную, вот они большие такие в углу у нас. Здесь был деревянный рычаг, качали воздух в уголек. Вот это, кстати, горит каменный уголь. Миллионы лет назад, когда динозавры, возможно, еще жили, было дерево. Оно закаменело, сейчас шахтеры добывают глубоко в земле, в шахте.

Когда туда поступает воздух, повышается температура, в итоге нагревается железо. У нас сейчас подходит кофе.

Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом-10

И пока мы согреваемся ароматным напитком возле кованой буржуйки, есть время осмотреться. Изобилие оригинальных работ такое, что разбегаются глаза. И каждая не похожа на другую.

Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом-13

Еще в детстве Петра покорила магия кузнечного дела. Этим ремеслом занимался его дедушка. Петр всему учился сам, как и большинство кузнецов. Важнее всего здесь опыт. С наковальней мастер не расстается уже 20 лет.

Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом-16

Петр Смоляков:
Было интересно, как он работал с горячим железом, какие-то работы делал. Мне понравилось, решил остаться, подучиться у него. Самое древнее железо всегда существовало на Земле, его выплавляли. В Беларуси особо железа не было, его добывали в болотах, болотная руда, выкапывали конгломераты, специальные печи, горны делали, варили это железо. В какие-то времена оружие делали, художественная ковка была.

Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом-19

Яна Шипко:
Сейчас, наверное, туристов много сюда приезжает. Какая у них реакция? Что их восхищает?
– Естественно, туристам интересно, что мастер работает именно вручную, никаких станков, что-то новое делает.
– А как вам видится развитие этого дела? Наверное, не так много людей, кто это развивает, делают для людей доступным, чтоб можно было попробовать.
– Да, это осталось, как в музеях мастера показывают, в музеях все делают

Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом-22



– У вас аутентичный процесс, все как в древности? 
– Да, конечно. Сами кузнецы еще, бывало, строились на берегу реки, ставилась мельница, от воды приводилась в движение, были механические молоты. Какие-то вентиляторы ставились, от воды приводились в движение, воздух подавали. Бывало, еще кузнецы строились на перекрестках дорог, вдали от деревни. Такой старинный шиномонтаж был, уже много подков было у кузнеца. Извозчики подъезжали, подковывались, чинили телеги.
– А сейчас сохранился такой престиж профессии, или это больше экзотика уже?
– Это как экзотика, мало у нас людей-патриотов, которые понимают, что такое ручная ковка. Сейчас многое делают на современных станках. Единственное – ручная ковка отличается от станочной. Станок такого не сделает, как руками можно.

Читайте также:

«Максимальная температура – 1 300 градусов». Посмотрите, как кузнецы с нуля создают изделия из железа

«Нечистая сила дала человеку железо, чтобы сделать из него оружие». Что из древности известно о кузнецах?

«Станок такого не сделает». Как при помощи 16-килограммовой кувалды кузнецы делают ювелирные шедевры?

# Профессии # общество # Петр Смоляков # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Депутаты приняли поправки в закон о государственных символах
10 декабря 2020 14:39

Депутаты приняли поправки в закон о государственных символах

«Максимальная температура – 1300 градусов». Посмотрите, как кузнецы с нуля создают изделия из железа
10 декабря 2020 14:21

«Максимальная температура – 1300 градусов». Посмотрите, как кузнецы с нуля создают изделия из железа

Сокращён объём медицинской рекламы, которой требуется согласование с Министерством здравоохранения
10 декабря 2020 14:17

Сокращён объём медицинской рекламы, которой требуется согласование с Министерством здравоохранения