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Депутаты приняли поправки в закон о государственных символах

10 декабря 2020 14:39
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Новости Беларуси. Поправки в закон о медиации, рекламе, государственных символах, изменения в Кодекс о недрах рассмотрели 10 декабря в белорусском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты приняли поправки в закон о государственных символах-1

Во втором чтении депутаты Палаты представителей приняли поправки в закон о государственных символах. Прежде всего речь идет о расширении сферы и поводов их применения.

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Депутаты приняли поправки в закон о государственных символах-4

Виктор Свилло, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сюда включаются дополнительные спортивные соревнования, спортивно-массовые, культурно-зрелищные и иные мероприятия. Также идет дальнейшее расширение с употреблением слова «и в иных случаях». Я думаю, что принятие этого закона положительным образом скажется на культуре применения государственных символов нашей страны, что будет способствовать росту патриотизма, любви, уважения к своим символам, к своим гербу и флагу.

# Закон # общество # Виктор Свилло # Фотофакт

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