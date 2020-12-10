Депутаты приняли поправки в закон о государственных символах

Новости Беларуси. Поправки в закон о медиации, рекламе, государственных символах, изменения в Кодекс о недрах рассмотрели 10 декабря в белорусском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во втором чтении депутаты Палаты представителей приняли поправки в закон о государственных символах. Прежде всего речь идет о расширении сферы и поводов их применения. Сокращен объём медицинской рекламы, которой требуется согласование с Министерством здравоохранения