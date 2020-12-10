«Максимальная температура – 1300 градусов». Посмотрите, как кузнецы с нуля создают изделия из железа

Новости Беларуси. Раньше кузницы размещали в небольших помещениях практически без окон, потому что только в темноте кузнец мог определить степень накала железа, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вот и сейчас, когда сгущаются сумерки, здесь своя неповторимая атмосфера. Танцующие языки пламени отражаются на стенах. За этим волшебством едут, чтобы перезагрузиться после офисных будней и сделать что-то своими руками.

Петр разжигает горн и дает быстрые инструкции. Попробую вместе с мастером приложить руку к «оживлению» металла.

Петр Смоляков, кузнец:

Максимальная температура – 1 300 градусов, как говорят, довести до белого каления, тогда оно становится мягким. Бьем по кончику, бьем по одному удару. Сильно и быстро, куй железо, пока горячо!

Яна Шипко:

Вот подкачала я, остыло. Куй железо, пока горячо! В суете обычной жизни мы так часто произносим это выражение, что и не задумываемся, откуда оно пошло. Петр Смоляков:

Обычно все так говорят: от кассы. В нашем случае – не отходя от наковальни.

Пожалуй, ни одна профессия не подарила столько крылатых фраз, как кузнечное дело. Например, «довести до белого каления». Речь изначально была о нагревании металла. В моем случае, если буду так же медлить, доведу до белого каления самого Петра, но уже в переносном смысле. Нелегко, однако, с непривычки управляться с молотком. И это я еще не почувствовала всю тяжесть профессии. Яна Шипко:

Но это не самые большие молотки, которыми мы сейчас работаем?

Петр Смоляков:

Да, есть кувалда, молот, обычно им работал подмастерье, ученик кузнеца. Это я вас пожалел, такой маленький молоточек дал. Яна Шипко:

Ух ты, ничего себе, бедный подмастерье! Сколько же она весит-то? Петр Смоляков:

Да, подмастерье выполнял тяжелую примитивную работу, учился. Работаем дальше, берем молоток.

В какой-то момент начинает более-менее получается. К моему удивлению и восторгу, стук молотков об наковальню становится похожим на музыку. Яна Шипко:

Прямо музыка получается. Петр Смоляков:

Это называется «кузнец кует – железо поет».

Делаем мы фибулу – старинную пуговицу. Петр Смоляков:

Узор так вот закручивается. Яна Шипко:

Вот такая красота у нас получилась из обычного прутка железа. За это кузнецов в старину считали магами. Побаивались, но уважали.

Осталось покрыть пчелиным воском и охладить. Яна Шипко:

Доверили мне самое легкое, что может быть в кузнице, и в то же время это последний завершающий штрих. Опускаем готовое изделие в водичку. Вуаля, готово.