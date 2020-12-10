«Максимальная температура – 1300 градусов». Посмотрите, как кузнецы с нуля создают изделия из железа
Новости Беларуси. Раньше кузницы размещали в небольших помещениях практически без окон, потому что только в темноте кузнец мог определить степень накала железа, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вот и сейчас, когда сгущаются сумерки, здесь своя неповторимая атмосфера. Танцующие языки пламени отражаются на стенах. За этим волшебством едут, чтобы перезагрузиться после офисных будней и сделать что-то своими руками.
Петр разжигает горн и дает быстрые инструкции. Попробую вместе с мастером приложить руку к «оживлению» металла.
Петр Смоляков, кузнец:
Максимальная температура – 1 300 градусов, как говорят, довести до белого каления, тогда оно становится мягким. Бьем по кончику, бьем по одному удару. Сильно и быстро, куй железо, пока горячо!
Яна Шипко:
Вот подкачала я, остыло. Куй железо, пока горячо!
В суете обычной жизни мы так часто произносим это выражение, что и не задумываемся, откуда оно пошло.
Петр Смоляков:
Обычно все так говорят: от кассы. В нашем случае – не отходя от наковальни.
Пожалуй, ни одна профессия не подарила столько крылатых фраз, как кузнечное дело. Например, «довести до белого каления». Речь изначально была о нагревании металла. В моем случае, если буду так же медлить, доведу до белого каления самого Петра, но уже в переносном смысле.
Нелегко, однако, с непривычки управляться с молотком. И это я еще не почувствовала всю тяжесть профессии.
Яна Шипко:
Но это не самые большие молотки, которыми мы сейчас работаем?
Петр Смоляков:
Да, есть кувалда, молот, обычно им работал подмастерье, ученик кузнеца. Это я вас пожалел, такой маленький молоточек дал.
Яна Шипко:
Ух ты, ничего себе, бедный подмастерье! Сколько же она весит-то?
Петр Смоляков:
Да, подмастерье выполнял тяжелую примитивную работу, учился. Работаем дальше, берем молоток.
В какой-то момент начинает более-менее получается. К моему удивлению и восторгу, стук молотков об наковальню становится похожим на музыку.
Яна Шипко:
Прямо музыка получается.
Петр Смоляков:
Это называется «кузнец кует – железо поет».
Делаем мы фибулу – старинную пуговицу.
Петр Смоляков:
Узор так вот закручивается.
Яна Шипко:
Вот такая красота у нас получилась из обычного прутка железа. За это кузнецов в старину считали магами. Побаивались, но уважали.
Осталось покрыть пчелиным воском и охладить.
Яна Шипко:
Доверили мне самое легкое, что может быть в кузнице, и в то же время это последний завершающий штрих. Опускаем готовое изделие в водичку. Вуаля, готово.
Петр Смоляков:
Вся сила в знании. Тут надо много всего знать, кузнечное ремесло – самое сложное из всех ремесел, надо сначала в голове визуализировать какое-либо изделие, высчитать его геометрически, творческое, дизайнерское направление должны иметь. К этому изделию нужно сделать инструмент, вот тут у нас висит, он должен быть четким, как у хирурга, из высокоуглеродистой прочной стали, под каждое изделие куется свой инструмент.
Не расстаётся с наковальней уже 20 лет. Белорус рассказал, почему решил заниматься древним кузнечным ремеслом (подробности здесь).