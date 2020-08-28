Тактические учения проходят в Беларуси. В составе расчётов – срочники и граждане из резерва

Новости Беларуси. В эти дни военнослужащие проходят тактические учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одном из белорусских полигонов артиллеристы развернули целый полевой лагерь и приступили к занятиям по боевой подготовке.
Новости Беларуси. В эти дни военнослужащие проходят тактические учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одном из белорусских полигонов артиллеристы развернули целый полевой лагерь и приступили к занятиям по боевой подготовке.
Прежде всего перед специалистами стоят огневые задачи. В качестве мишеней – танки, боевые машины пехоты противника. В составе расчетов как военнослужащие срочной службы, так и граждане, проходящие службу в резерве.
Каждый из них ждет полевой выход с нетерпением, ведь это отличная возможность как проверить свои навыки, так и повысить уровень своей подготовки и продемонстрировать умения на практике.