Тактические учения проходят в Беларуси. В составе расчётов – срочники и граждане из резерва

Новости Беларуси. В эти дни военнослужащие проходят тактические учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одном из белорусских полигонов артиллеристы развернули целый полевой лагерь и приступили к занятиям по боевой подготовке.

Прежде всего перед специалистами стоят огневые задачи. В качестве мишеней – танки, боевые машины пехоты противника. В составе расчетов как военнослужащие срочной службы, так и граждане, проходящие службу в резерве.