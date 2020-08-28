28 августа в Минске пройдёт велопробег в поддержку мира и стабильности

Новости Беларуси. За мир, стабильность и процветание. В разных городах нашей страны продолжаются мирные митинги. 28 августа выразить свою позицию приглашают в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало встречи в 17.30.

Кроме того, сразу несколько марафонов ожидает активистов в столице. От аквапарка «Лебяжий» на старт выедет колонна автолюбителей. А от Национальной библиотеки им навстречу отправятся велосипедисты. Более полусотни представителей молодежи с национальной символикой в знак мира и стабильности преодолеют дистанцию в 15 километров.