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28 августа в Минске пройдёт велопробег в поддержку мира и стабильности

28 августа 2020 07:14
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Новости Беларуси. За мир, стабильность и процветание. В разных городах нашей страны продолжаются мирные митинги. 28 августа выразить свою позицию приглашают в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало встречи в 17.30.

«За Батьку!» Что говорили люди на митинге около универмага «Беларусь»

28 августа в Минске пройдёт велопробег в поддержку мира и стабильности-1

Кроме того, сразу несколько марафонов ожидает активистов в столице. От аквапарка «Лебяжий» на старт выедет колонна автолюбителей. А от Национальной библиотеки им навстречу отправятся велосипедисты. Более полусотни представителей молодежи с национальной символикой в знак мира и стабильности преодолеют дистанцию в 15 километров.

28 августа в Минске пройдёт велопробег в поддержку мира и стабильности-4

28 августа в Минске пройдёт велопробег в поддержку мира и стабильности-6

Подобные митинги за безопасность и спокойствие проходят во многих городах и поселках нашей страны.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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