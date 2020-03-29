Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м
Новости Беларуси. В целом, на 2020 год запланировано строительство 4 миллионов квадратных метров жилья, как и в 2019 году. По заверениям строителей, эта цифра равновесная – баланс между возможностями и запросами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотелось бы больше, но пока не позволяет финансирование.
Средства господдержки, понятное дело, ограничены, ипотека и строительные сбережения пока не работают. Но собственное жилье в списке базовых потребностей точно входит в топ-5.
Дмитрий Боярович – о метрах заветных.
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Дмитрий Боярович, корреспондент:
Решить квартирный вопрос проще многодетным семьям. Они могут использовать материнский капитал для покупки жилья, не дожидаясь 18-летия ребенка.
– Свою удачу поймала и семья Кудиных из поселка под Минском. Зайдем в гости!
– Здравствуйте! Проходите, пожалуйста.
У Виталия и Татьяны трое детей. Маленькая Аня, как шутят в семье, не просто осчастливила всех своим появлением, но и заработала серьезный материальный бонус. Сумму – 25 тысяч рублей – как оказалось, можно использовать на погашение кредита за квартиру. Жилье Кудины построили еще в 2007-м.
Виталий Кудин:
Обратились в районный исполнительный комитет. Получили уже решение о воспользовании и погашении остальной части суммы по кредиту именно материнским капиталом. Это очень большое подспорье. Я думаю, что большое дело.
Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать
Сегодня в Беларуси более 600 тысяч человек нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом темпы строительства сейчас снижены, а вот очередь на заветные метры растет.
В Минске, например, за год возвели на 20 % меньше жилья. Это, говорят эксперты, не дает цене упасть.
Михаил Грачев, финансовый аналитик:
Для того, чтобы спланировать кредит под покупку недвижимости и потом расчет по этому кредиту, надо принять очень много условностей. Надо, чтобы была стабильная финансовая система. Слава богу, она у нас сейчас стабилизируется.
Правда, последний кризис, связанный с эпидемией, немножко пошатнул основы. Но я все-таки полагаю, что это носит временный характер, потому что в основном связано это все-таки с эпидемией. Все болезни заканчиваются, ситуация вернется под контроль.
Что делать, если хочется купить квартиру, а статуса «нуждается в улучшении жилищных условий» нет
Между тем, спрос на жилье в Беларуси стабилен. В этой компании-застройщике говорят: в топе продаж почти всегда однушки. На втором месте – четырехкомнатные квартиры. Причем каждый пятый клиент покупает жилье, выплачивая всю сумму сразу.
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Ну а что же в мире?
На планете самая дорогая недвижимость в Монако. Там квадратный метр жилья стоит 70 тысяч долларов. В Парагвае, напротив, 50 – то есть 150 рублей. Дешевизна объясняется постоянными наводнениями и высоким уровнем преступности.
Похожа на нашу стоимость квартир в Индонезии. Эх, если бы не землетрясения...
Реска Херламбанг, журналист (Индонезия):
Минимальная цена однокомнатной квартиры в Джакарте – 50 тысяч долларов. Она варьируется в зависимости от класса жилья. Правительство страны разрешает покупать землю и оставлять ее в частной собственности всем, в том числе иностранцам.
И последнее. Жилищные возможности белорусов поправит изменение структуры строительства. К примеру, будет больше маломерных квартир. Плюс ипотека: де-юре она существует, де-факто пока не очень. Проект указа по ее внедрению сейчас дорабатывается. Документ может появиться уже в 2020 году.