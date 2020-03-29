Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

Новости Беларуси. В целом, на 2020 год запланировано строительство 4 миллионов квадратных метров жилья, как и в 2019 году. По заверениям строителей, эта цифра равновесная – баланс между возможностями и запросами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотелось бы больше, но пока не позволяет финансирование.

Средства господдержки, понятное дело, ограничены, ипотека и строительные сбережения пока не работают. Но собственное жилье в списке базовых потребностей точно входит в топ-5. Дмитрий Боярович – о метрах заветных. «Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Решить квартирный вопрос проще многодетным семьям. Они могут использовать материнский капитал для покупки жилья, не дожидаясь 18-летия ребенка.

– Свою удачу поймала и семья Кудиных из поселка под Минском. Зайдем в гости!

– Здравствуйте! Проходите, пожалуйста.

У Виталия и Татьяны трое детей. Маленькая Аня, как шутят в семье, не просто осчастливила всех своим появлением, но и заработала серьезный материальный бонус. Сумму – 25 тысяч рублей – как оказалось, можно использовать на погашение кредита за квартиру. Жилье Кудины построили еще в 2007-м.

Виталий Кудин:

Обратились в районный исполнительный комитет. Получили уже решение о воспользовании и погашении остальной части суммы по кредиту именно материнским капиталом. Это очень большое подспорье. Я думаю, что большое дело. Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать Сегодня в Беларуси более 600 тысяч человек нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом темпы строительства сейчас снижены, а вот очередь на заветные метры растет.

В Минске, например, за год возвели на 20 % меньше жилья. Это, говорят эксперты, не дает цене упасть.

Михаил Грачев, финансовый аналитик:

Для того, чтобы спланировать кредит под покупку недвижимости и потом расчет по этому кредиту, надо принять очень много условностей. Надо, чтобы была стабильная финансовая система. Слава богу, она у нас сейчас стабилизируется. Правда, последний кризис, связанный с эпидемией, немножко пошатнул основы. Но я все-таки полагаю, что это носит временный характер, потому что в основном связано это все-таки с эпидемией. Все болезни заканчиваются, ситуация вернется под контроль. Что делать, если хочется купить квартиру, а статуса «нуждается в улучшении жилищных условий» нет Между тем, спрос на жилье в Беларуси стабилен. В этой компании-застройщике говорят: в топе продаж почти всегда однушки. На втором месте – четырехкомнатные квартиры. Причем каждый пятый клиент покупает жилье, выплачивая всю сумму сразу. «Показываем 3D-тур по квартире». Как продают недвижимость в условиях коронавируса Ну а что же в мире?

На планете самая дорогая недвижимость в Монако. Там квадратный метр жилья стоит 70 тысяч долларов. В Парагвае, напротив, 50 – то есть 150 рублей. Дешевизна объясняется постоянными наводнениями и высоким уровнем преступности.

Похожа на нашу стоимость квартир в Индонезии. Эх, если бы не землетрясения...

Реска Херламбанг, журналист (Индонезия):

Минимальная цена однокомнатной квартиры в Джакарте – 50 тысяч долларов. Она варьируется в зависимости от класса жилья. Правительство страны разрешает покупать землю и оставлять ее в частной собственности всем, в том числе иностранцам.