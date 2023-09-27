Глушим мотор и спасаем природу. Неделя мобильности прошла в Минске

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Глушим мотор и спасаем природу. Электротранспорт поможет сделать личный вклад в большое дело. Прогуляться по парку, прокатиться на велосипеде или умчаться вслед за лучами солнца на электросамокате? Об итогах недели мобильности прямо сейчас.

Анна Сушкова, корреспондент:

Вот и пролетела неделя мобильности в Минске, а полезные привычки остались. Как минчан приобщали к здоровому образу жизни? Узнаем. Квест для школьников, научный эксперимент и фотовыставка. За последнюю неделю воздух в столице стал чище: в качестве альтернативы общественному транспорту и авто минчанам предложили пересесть на велосипеды, самокаты, скутеры и сигвеи.

Татьяна Дубик, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Неделя мобильности – это ежегодная традиционная акция для нашего города. Она проходит каждую осень с 16 по 22 сентября. Все, что делается в эту неделю, должно напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду, подтолкнуть людей к использованию альтернативных способов передвижения. А кого-то и мотивировать не нужно. Минчанин Владимир Апанович никогда не променяет велосипед на авто. Экологично, экономно и никаких пробок – сплошные плюсы.

Владимир Апанович, руководитель по военно-патриотическому воспитанию ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:

На работу на велосипеде я езжу регулярно. Утром это зарядка, люди стоят и ждут автобусы, троллейбусы, а ты проезжаешь, появляется улыбка на лице. От Минска до Нового Афона. С двухколесным транспортом столичный педагог сроднился давно. Каждый отпуск начинается одинаково: вместе с единомышленниками и учениками выбирает направление и прокладывает собственные маршруты. Владимир Апанович:

Объехал на велосипеде всю Беларусь. В этом году было три похода. Мы ездили по Витебской области, в глуши, малопроходимые места, побыли на болоте Ельня, побыли на месте соединения 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов.

Вот такой велороман длиною в жизнь. Страсть к приключениям и интерес к героическому прошлому страны Владимир Анатольевич умело интегрировал в профессию. Теперь прикоснуться к истории ученики столичной школы могут в буквальном смысле. Владимир Апанович:

Самый первый велопоход у нас был поход выходного дня. Мальчишки 6-8 классов. Мы съездили в мемориальный комплекс «Тростенец». Я им рассказал, что там происходило, посетили урочище Благовщина. Дальше – больше. «Шталаг-342» в Молодечно, покатушки в Лошицком парке. Постепенно веломания захватила не только среднюю школу номер 24, но и соседние.

Наталья Чумак, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 24 г. Минска»:

На базе нашего учреждения уже несколько лет функционирует районный центр по безопасности дорожного движения. Свою работу мы проводим в тесном сотрудничестве с ОГАИ Ленинского района. Основные направления работы – работа в рамках нашего объединения по интересам «Веломания», где ребята отрабатывают навыки фигурного вождения велосипеда, в последующем становятся победителями раонных и городских конкурсов по фигурному вождению велосипеда. Самое время познакомиться с одним из них. Вернее, сразу с двумя.

Андрей Грибанов, учащийся ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:

Для меня велосипед – это не железка, это мой друг. У него даже есть кличка Бродяга. В конкурсе «Першы ровар» Андрей завоевал 3-е место. Но для шустрого парня это не предел. Андрей Грибанов:

Я могу потренировать всякие повороты, развороты, знаки. Наталья Чумак:

На базе нашего учреждения в этом учебном году создана учебная экспозиция «Мир правил дорожного движения», где ребята знакомятся с историей дорожного движения. Кроме этого, при поддержке ОГАИ Ленинского района на нашей территории создана площадка, автогородок, на котором установлены дорожные знаки, светофор. Ребята могут отрабатывать не только фигурное вождение велосипеда, но и практические навыки вождения велосипеда в реальных условиях. Так что если для кого-то утро начинается с чашечки кофе, для юного велолюбителя – с осмотра своего двухколесного друга.

Андрей Грибанов:

Если бы я ехал на общественном транспорте, это тоже было бы минут 10, но не было бы такого удовольствия, как на велосипеде. Экономия времени – важный плюс железного коня и его экологичных собратьев, в числе которых электросамокаты и моноколеса. Неделя мобильности – прекрасный повод прокатиться с ветерком. А ведь важна не только практика, но и теория. Узнать больше об электротранспорте можно было в одном из крупных торговых центров Минска.

Татьяна Дубик:

В рамках недели мобильности была организована выставка «История электротранспорта – от конки до электробуса». Можно было познакомиться с историей появления первого трамвая, троллейбуса, узнать, когда построили первую станцию Минского метро, какая дальнейшая перспектива развития, как появлялся электротранспорт, в чем его преимущества, первый электромобиль, что такое персональный электротранспорт. Забег в парке 50-летия Великого Октября, «покатушки» по экологическим тропам Чижовского водохранилища и самое масштабное мероприятие – велопробег, приуроченный к Году мира и созидания. Последний день акции стал поистине запоминающимся. Татьяна Дубик:

22 сентября в 8:00 утра был организован велопробег массовый, который у нас достаточно традиционный, набирает свою популярность, где большинство руководителей служб Мингорисполкома, предприятий, организаций, с участием бизнеса, банков, Белорусской православной церкви приняли участие в этом велопробеге, который был протяженностью более 11 километров. Его старт был возле ДК Камвольного, закончился на памятнике «Беларусь партизанская», где участники велопробега возложили цветы.