«Все хотят получить духовную пользу». С чего нужно начинать паломничество?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с Игуменом Нилом (Подобедом), настоятелем Кутеинского Свято-Богоявленского мужского монастыря. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

В это время отмечается 400-летие вашей обители.

Чем известен Кутеинский Свято-Богоявленский мужской монастырь? Игумен Нил (Подобед), настоятель Кутеинского Свято-Богоявленского мужского монастыря:

Да. Так сложилось исторически, что наши ктиторы монастыря Богдан Стеткевич и Елена Соломорецкая дали грамоту на свою имение Кутейн. И дата, которая записана там, 19 сентября 1623 года по старому стилю. Так сложилось уже в традиции монастырей, что исторические даты мы отмечаем на главный престольный праздник монастыря. Здесь все-таки мы постарались немножечко совместить вместе с Оршанской иконной Божьей Матери. Также несколько выставок было открыто. И другие мероприятия, которые были приурочены к этой дате. Олег Лепешенков:

Очень интересная археологическая экспозиция. А о чем она нам способна рассказать? Игумен Нил (Подобед):

Особенность этой экспозиции в том, что практически все экспонаты были найдены на территории монастыря. Это артефакты. Несколько раз уже проводились раскопки, которые проводил Институт истории НАН. И то, что было найдено на территории, мы поместили в музее. Это начиная от XVII века до XIX века, различные экспонаты присутствуют. Интересно, здесь часто паломники, туристы, которые приезжают, могут даже некоторые экспонаты и потрогать. Мы разрешаем, достает наш музейный смотритель, например, гвоздик кованый XVII века, дает ребятам. Особенно школьники очень любят. Пол, плитка, кирпичи, которые можно потрогать, часто в музее это не разрешается. А мы сделали такой формат, чтобы некоторые экспонаты можно было потрогать. Это довольно интересно. Олег Лепешенков:

Ведь Кутеинскому монастырю 400 лет, некогда он был лаврой, в которой было около двух сотен насельников, были очень развитые мастерские, различные производства, чем еще так славен Кутеинский монастырь?

Игумен Нил (Подобед):

Известно, что в нашем монастыре была типография Кутеинская, был издан букварь один из первых на территории современной Беларуси. Монастырь начал свое формирование в сложных исторических условиях. Это было сильное гонение. Мы не можем похвастаться, что здесь было множество громадных зданий, множество золотых куполов. Но в этот исторический период наша братия твердо стояла в православии, когда невозможно было ни совершать богослужения открыто, спокойно, невозможно было заниматься просветительской деятельностью. Монастырь устоял на территории Белой Руси, это был такой светильник, оплот православия. В нашей обители два года, а потом был проездом, Преподобномученик Афанасий Бельский, очень почитаемый у нас на территории Беларуси и не только. Но что хотелось бы отметить и сегодня. Взирая очами веры сквозь столетия, мы не только находим, может быть, какие-то внешние, видимые предметы, здания, а, скорее всего, мы как люди верующие, монашествующие, взираем на Священное Писание, Иисус Христос днесь и во веки той же. И монашествующие, которые начинают жить по заповедям Божьим, сохраняя традицию, получают особое благословение, силу все созидать с верою и любовью. В первую очередь, конечно же, это молитвы и труд. Вспоминая монашествующих первых веков, мы в первую очередь обращаемся к Преподобному Антонию Великому. И ему было видение, на его вопрос, как мне спастись? Ему был показан Ангел, который садился, занимался рукоделием, а потом становился на молитву. Так поступай и спасешься. Эта традиция одновременно созидание в монастыре своими руками монашествующих и молитва дает плод и духовный, и внешний. И мы рады сейчас, что практически силами небольшой братии монастырь восстанавливается, довольно трудно резко вдруг все воссоздать. Силы-то маленькие. А когда объем работ очень большой, то немножко тяжело. А когда это идет органически, то это и радость приносит душе. В то же время не так тяжко. Поэтому мы довольны, что, может быть, не так быстро обитель восстанавливается. Простите, но так. Что нужно знать об Оршанской иконе Божьей Матери? Олег Лепешенков:

Одна из главных святынь монастыря, наверное, даже главная святыня, это Оршанская икона Божьей Матери. Что о ней нужно знать?

Игумен Нил (Подобед):

Верующие, которые совершают молитвы перед Оршанской иконой Божьей Матери, получают помощь. Что нужно знать? Люди неверующие часто спрашивают, были ли чудеса. Они всегда задают такой вопрос. И, наверное, для некоторых необходимо его задавать. Но чаще всего мы стараемся какие-то моменты веры и любви к Богу немножко таинственно прикрывать. Получаем помощь божью, благодарим Бога. Получаем помощь от Матери Божьей, благодарим ее. После того как мне назначили уже наследствие монастыря, я благословил записывать. И несколько случаев чудесной помощи есть. Не знаю, все-таки этот момент настолько, мне кажется, личный, что здесь по желанию. Кто-то хочет поделиться этим на общее обозрение. Кто-то старается только благодарностью к Богу. Поэтому я бы так пожелал всем: вы обращайтесь к Божьей Матери. И она вам непременно поможет. Как получить духовную пользу от посещения монастыря? Олег Лепешенков:

Как получить духовную пользу от посещения монастыря?