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Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?

13 апреля 2021 21:01
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Новости Беларуси. Меньше двух недель до скорбной даты, разделившей жизнь миллионов белорусов на до и после, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в пострадавших регионах наблюдается настоящее паломничество журналистов. Спустя десятилетия крупнейшая техногенная авария в истории человечества продолжает оставаться в центре внимания. Как рассказывают о Чернобыле своим зрителям и читателям так называемые новые медиа? В большой тур по пострадавшим регионам пригласили популярных блогеров.

Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?-1

Продолжит тему корреспондент Александр Добриян.

«Земля очищается». Чем сегодня занимаются на заражённых территориях белорусские радиобиологи?

Своя задача и у блогеров. В эпоху, когда основным источником информации становится интернет, именно они формируют повестку дня для своей аудитории.

Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?-4

Тимур Пряхин, блогер, общественный деятель:
В первое время, скажем так, была мощнейшая стрессовая травма. И эта рана не заживает до сих пор, потому что мы имеем дело с последствиями. Мы хотели бы посмотреть своими глазами, насколько мы продвинулись далеко в понимании того, что из себя представляет проблема и как ее решать. И, кроме того, может быть, посмотреть еще, осветить те вопросы, которые волнуют население. Например, что касается качества питания, животноводства, использования земель, территорий.

Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?-7

Основа экономики большинства пострадавших районов – сельское хозяйство. Молочные реки из Хойников, Брагина, Наровли, Ветки, Чечерска и Кормы вливаются в мощный экспортный поток всей Беларуси. И эта продукция сегодня ничем не отличается от такой же, произведенной в любой другой точке страны. Качество, экологичность и натуральность – общие черты белорусской молочки.

Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?-10

Убедиться в этом блогерам предложили на одном из крупнейших предприятий страны. В сутки здесь перерабатывают до 600 тонн молока, в том числе и из пострадавших регионов.

Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?-13

– Содержание антибиотиков и радионуклидов – это три показателя безопасности, которые мониторятся. 
– Вы хотите сказать, что молоко от вас ничем не отличается от молока из Витебской области? 
– Пока что то, что мы видим – нет.

Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?-16

Система радиационного контроля на белорусских предприятиях одна из самых жестких в мире. Наши национальные нормативы строже, чем в Европе и в том же Таможенном союзе. Если это годится на стол белорусу, то соседям уж точно можно есть, не сомневаясь.

Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?-19

Алексей Голиков, участник пресс-тура:
То, как производится контроль, нам было объяснено, рассказано и показано от начала входного контроля до выпуска продукции. Я могу констатировать то, что я наблюдаю, что наши люди, которые кушают нашу же продукцию, скажем так, немножечко недооценивают нашу национальную продукцию. И когда приезжают в Россию, им говорят: «Вот, у вас такая классная продукция». Наши немножечко в легком шоке, недоумении.

Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?-22

В последнее время переосмыслить случившееся в апреле 1986-го пробуют сценаристы и режиссеры: только за последние пять лет в мировой прокат вышли сразу несколько художественных лент, посвященных трагедии. Чернобыльскую тематику подхватили и создатели компьютерных игр.

Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?-25

В результате отделить вымысел, популярные мифы от исторических фактов и реальной жизни становится все сложнее. Именно поэтому так важны подобные пресс-туры. Донести достоверную информацию до своей аудитории – задача номер один для каждого блогера.

Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?-28

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Тимур Пряхин # Алексей Голиков # Александр Добриян # Фотофакт

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