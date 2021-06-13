Самый большой ТРЦ в стране и крупнейшие бизнес-площадки. Что ещё компания Dana Holdings планирует строить в Минске?

Новости Беларуси. Рынок коммерческой недвижимости возвращается к росту. Если в 2020-м эксперты говорили о масштабном спаде, в том числе и из-за пандемии, то в 2021 году в Москве говорят о рекордах продаж. За четыре месяца этого года в российской столице оформлено на 34 % больше договоров, чем за аналогичный период прошлого года. И цифры, прогнозируют эксперты, будут только расти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О трендах и новых контрактах речь шла на крупнейшей отраслевой выставке MAPIC Russia. Наша страна на форуме была представлена известным застройщиком – компанией Dana Holdings. О новых контрактах и направлениях в репортаже.

Крупнейшая площадка и повышенный интерес участников. Московская область, «Крокус Экспо», международная выставка MAPIC Russia. Бизнес стремится отвоевать позиции, потерянные во время пандемии. Интерес не только к российским объектам – все больше российских компаний рассматривают приобретение коммерческой недвижимости в Минске и участие в совместных проектах.

Екатерина Карасева, заместитель генерального директора компании «Мега Айс»:

Мы с интересом узнали о строительстве нового огромного торгового центра в Беларуси, в многофункциональном комплексе Minsk World. В этом торговом комплексе, который получил название Mara Mall, мы создадим уникальную ледовую площадку с современным дизайном. Статистика говорит, что такая площадка, как центр притяжения, увеличивает посещаемость торгового центра на 30 %, помогает увеличению продаж у других арендаторов, увеличивает рост постоянных посетителей торгового центра. Мы высоко оцениваем перспективы Mara Mall и с удовольствием примем участие в работе. Мы убеждены, что данный торговый центр станет новой достопримечательностью Минска, а также выгодным инвестиционным проектом.

Речь о белорусском проекте. Mara Mall возводят в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы Minsk World – это не просто район, а город в городе, формирующий стиль жизни. И торговый центр будет под стать. В нем будет не просто каток, а настоящая арена для ледовых шоу, концертов и спортивных соревнований. Покупателям будет интересно оставаться, а это закономерный рост продаж. Торговый центр будет востребованным. Тысячи семей станут жителями нового района, тысячи сотрудников компаний, которые обоснуются в Международном финансовом центре, который строится здесь же.

Еще один крупный торговый центр будет построен рядом с кварталом «Мировых танцев». Его проект также представлен на выставке в Москве. Кроме того, застройщик предложил еще один интересный вариант коммерческой недвижимости – торговые центры на первом уровне многоэтажных паркингов. Два таких паркинга будут построены в 3-м и 13-м кварталах комплекса Minsk World, еще один уже готовится к сдаче на улице Макаенка, рядом с комплексом «Парк Челюскинцев». Совмещение мест для парковки автомобилей с торговыми площадями – наиболее удачное решение для больших городов, и для жителей, и для туристов. А это уже интерес и владельцев сетей апарт-отелей.

Ирина Ивашкевич, генеральный директор сети апарт-отелей YE’S:

Конечно, рынок Беларуси нам тоже интересен, и мы сейчас активно знакомимся, рассматриваем проект Minsk World – грандиозный, интересный комплекс, в котором будет представлен и Международный финансовый центр, крупные торговые центры, там будут проживать тысячи семей. Я думаю, что это будет интересный культурный, деловой центр в том числе. Российский бизнес предлагает и финансовые инструменты тем, кто хочет развивать бизнес в Беларуси.

Наталия Еремина, специалист банковской сферы:

Интерес в том, чтобы найти людей, заинтересованных в финансировании строек, различного рода – торговых, бизнес, жилой недвижимости. Компания Лили Фу производит одежду в Москве, а продает по всему миру. И в новом «городе в городе» планирует купить помещение под магазин.

Лили Фу:

В Беларуси я была в Минске. Была в центре и чуть-чуть дальше погуляла. Понравился город, люди хорошие. Чистый, спокойный город. Мне очень понравился. У нас есть клиенты из Беларуси, мы там покупали товар, но не только в Минске, а дальше, в соседнем городе тоже есть оптовик. Жилые комплексы застройщика – это не просто районы и кварталы, а новый современный стиль жизни.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:

Наша компания строит в Минске не просто жилые дома, а многофункциональные комплексы. Большое внимание мы уделяем общественным и коммерческим помещениям. Например, в комплексе Minsk World кроме школ, детских садов и поликлиники будет построено очень много площадей для ведения бизнеса. Международный финансовый центр станет крупнейшей бизнес-площадкой. Здесь будет построено несколько торговых центров, в том числе самый большой в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall, а также множество встроенных в жилые дома коммерческих помещений для магазинов, кафе, сферы бизнеса и услуг. Это новый формат городской среды, в которой все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности.