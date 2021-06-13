«Танки вскочили к нам на площадь». 17 сентября 1939 года глазами историков и очевидцев

Новости Беларуси. Теперь у нас есть и праздник, который объединил. Восточную и Западную Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Как бы кто не изгалялся в формулировках, суть от этого не меняется: именно Красная Армия стала причиной этого воссоединения. Мы съездили в Дятлово и из первых уст узнали, как местные старожилы воспринимали те события тогда и как оценивают их сегодня.

Разрешили выезжать в Польшу в 1947 году, а мой батька пришел из армии – чего, говорит, я поеду.

Чеслав Ярмалович – старожил Дятлово, за плечами уже 90 лет. 17 сентября 1939 года он хоть и был восьмилетним мальчиком, но детские воспоминания отложились в памяти. Жили при польской власти бедно, все белорусское было под запретом. Потому о Красной Армии, которая освободила Западную Беларусь от почти 20-летней полонизации, он сейчас говорит не иначе как «наши пришли».

Чеслав Ярмалович, житель Дятлово:

Советские войска, они зашли легко, тут боев никаких не было. Танки вскочили к нам на площадь. И там люди пошли. Многие понацепляли русские повязки, красные ленты были на руках у них. Евреи все выходили встречать Россию. И наши встречали.

А вот что говорит история: 17 сентября 1939 года в три часа ночи от советского правительства была вручена нота послу Польши. Утром войска Красной Армии выдвинулись в освободительный поход, в ходе которого западная часть Беларуси была освобождена от польской власти и воссоединилась с восточной БССР. Местные жители, уставшие от полонизации и отношения к ним в польском государстве как к гражданам второго сорта, восторженно встречали советских солдат, дарили им цветы и улыбки. Это был настоящий праздник единения народа на своей этнической территории.

Профессор истории Купаловского университета Валерий Черепица лично общался со многими очевидцами тех событий. Да, были и протесты, даже вооруженные, но в большинстве обездоленные белорусы ждали Красную Армию как во времена засухи – грозы и дождя. Вот что писал военный корреспондент газеты «Правда», известный писатель Валентин Катаев.

Валерий Черепица, профессор кафедры всеобщей и славянской истории Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

«Даже сердились люди. Я сам слышал, как они говорили: "Какие могут быть разговоры, устанавливайте скорее советскую власть, и баста". Вот эта горячность», – пишет писатель, – «и поспешность были вполне понятны: слишком наболело у белорусского народа во время подлого владычества панов, помещиков и капиталистов».

Не менее эмоционально о том дне делились воспоминаниями и жители Дятлово. Старший научный сотрудник местного музея Елена Абрамчик говорит, что сегодня очевидцев в районе практически не осталось. Но в прошлые годы ей доводилось с ними общаться.

Елена Абрамчик, старший научный сотрудник Дятловского государственного историко-краеведческого музея:

Я помню воспоминания Любови Белоус из деревни Беляки Дятловского района. Я писала о ней статью, и она мне рассказывала: когда она была девочкой, в 1939 году, в их деревню вступили советские танки. И она помнит, как мальчишки и девчонки залезли на чердак и в окошечко наблюдали, что происходит на улице. Видели, как советским солдатам люди приносили и вручали букеты цветов и очень радовались.

Есть в музее и редкая картина «Освобождение Дятлово». На ней изображено, как 17 сентября 1939 года на площади стоят танки, и мирные жители города (тогда это было местечко Зетело) встречают советских солдат.

Галина Буро, корреспондент:

Вот этот ракурс с картины – именно здесь в 1939 году стояли советские танки. В 40-х площадь получила название 17 сентября. Спустя годы она стала пешеходной и главным культурным центром Дятлово. Рыночная, 11 ноября и даже Адольфа Гитлера. Почему стоит посмотреть на центральную площадь в Дятлово?

История по крупицам. Целый зал в Дятловском историко-краеведческом музее посвящен борьбе коммунистической партии Западной Беларуси против буржуазной Польши. А эти музыкальные инструменты собраны в местных деревнях – на них, несмотря на запрет, жители исполняли белорусские национальные песни.

Елена Абрамчик:

Есть очень интересный экспонат. Это радио, которое молодежь – комсомольцы-подпольщики деревни Зачепичи – купили за свои деньги и слушали радио из Восточной Беларуси. Передачи, новости. А потом писали листовки и распространяли эти новости среди жителей разных деревень.

«Он не принимал революционный путь». Чем знаменит активист антипольского движения Игнат Дворчанин? Несмотря на сотни улиц в Беларуси, которые названы 17 сентября, в последнее время дата была незаслуженно отодвинута на второй план. Скорее из соображений политкорректности, чтобы поляки не нервничали. Как-никак они в тот день потеряли, а мы приобрели. Судя по всему, соседи за восемь десятков лет так и не оправились от расстройства и по-прежнему мечтают воскресить Kresy Wschodnie.

Иначе чем еще объяснить их нездоровый интерес ко внутренним делам Беларуси? То восхваляют Ромуальда Райса по прозвищу Бурый, который убивал белорусов в годы Второй мировой войны, то на этой неделе Анджей Дуда падает на колени перед обелиском жертв Райса на Подляшье – что это было за лицемерие? Пожалуй, хватит быть хорошими для страны двойных стандартов. У белорусов своя независимая история.

Кандидат исторических наук Гродненского университета Александр Горный пишет докторскую диссертацию по белорусскому национальному движению в 21-39-х годах прошлого века. Считает, дата 17 сентября должна обязательно присутствовать в белорусском календаре праздников.

Александр Горный, кандидат исторических наук Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Для сённяшняга пакалення, безумоўна, 17 верасня павінна стать тым днём, калі мы павінны ўзгадваць гісторыю Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы, мы павінны ўзгадваць тых людзей, тыя палітычныя сілы, якія змагаліся за захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў у міжваеннай Польшчы, за захаванне беларускага нацыянальнага «я» ў вельмі цяжкіх умовах палітыкі паланізацыі, якую аказвала польская дзяржава адносна беларусаў.