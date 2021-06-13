«Он не принимал революционный путь». Чем знаменит активист антипольского движения Игнат Дворчанин?

Новости Беларуси. Среди активистов антипольского движения в Западной Беларуси был и местный житель Дятловского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Абрамчик, старший научный сотрудник Дятловского государственного историко-краеведческого музея:

Игнат Дворчанин знаменит тем, что он ратовал за открытие белорусских школ в Западной Беларуси. Он был очень образованным человеком – ученым, поэтом. Он не принимал революционный путь, он принимал путь образовательный.

Кстати, его диссертация стала первым трудом о жизни и деятельности Франциска Скорины. «Танки вскочили к нам площадь». 17 сентября 1939 года глазами историков и очевидцев

В деревне Погиры Дятловского района на месте, где жил Игнат Дворчанин, в 2020 году поставили мемориальный камень.

Сегодня память о выдающемся деятеле белорусского национального движения сохраняет художница Надежда Лукашик. Она живет в этом доме.