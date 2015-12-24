Ник Вуйчич: Я хочу, чтобы каждый из нас знал, что он особенный, что он может вдохновлять других, мечтать по-крупному и никогда не сдаваться

Сегодня в программе «Простые вопросы» легендарный австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич, рожденный с синдромом тетраамелии – редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию четырех конечностей.

Посредством электронной связи у нас есть возможность связаться с Соединенными Штатами Америки и взять интервью у легендарного человека Ника Вуйчича. Господин Вуйчич, добрый вечер. Большое спасибо, что нашли возможность выйти с нами на связь.

Ник Вуйчич:

Привет, Беларусь. Егор, спасибо тебе за приглашение на это интервью.

Знаете, в Беларуси очень многие знают и любят Вас, восхищены Вашим мужеством и энергией, любовью к жизни. С другой стороны, наверняка есть те, кто видит Вас сейчас впервые. Что бы Вы им сказали о себе, кто Вы такой и почему Вас знает весь мир.

Ник Вуйчич:

Я хочу, чтобы каждый из Вас знал, неважно, через что нам пришлось пройти, какие трудности пережил каждый из нас — у нас у каждого есть ценность. Наше прошлое не определяет наше будущее, и все обстоятельства и ограничения — всего лишь умаляют нашу радость. Иногда в жизни нам нужно быть благодарными за то, что мы уже имеем, и не злиться, что чего-то у нас нет, и просто делать то, что мы можем делать лучше всего. Что касается меня, я верю, что я здесь, потому что для меня есть цель. Я верю, что главная моя цель — это любить других людей и вдохновлять их. И я уверен, что каждый человек имеет свою цель, свой путь, свое предназначение, если хотите. Мы созданы в этом мире разными. Некоторым постоянно требуется вдохновение, другим друг, умеющий выслушать. И неважно, какие ограничения у нас есть. Я хочу, чтобы каждый из нас знал, что он особенный, что он может вдохновлять других, мечтать по-крупному и никогда не сдаваться.

Господин Вуйчич, во время своих выступлений, в своих книгах Вы много говорите о том, что выстоять Вам помогла вера в Бога. Знаете, в Беларуси, как и во многих других странах, есть довольно много людей, которые не верят, или, скажем так, сомневаются. Как Вы считаете, человек, оказавшийся в ситуации, схожей с Вашей, смог бы выстоять без веры, полагаясь, скажем, на материалистические взгляды или, скажем, общечеловеческие ценности, не предполагая, что после смерти его ждет Рай и ему воздастся за его мучения?

Ник Вуйчич:

Это очень трудно верить в то, что Господь любит меня, особенно, если я родился таким. Я и сейчас могу сказать, что без него в моей жизни, без надежды на Царство небесное я никогда не испытаю такой радости от жизни. Ведь Царство небесное реально для меня. И я понимаю, что если я сейчас не вижу чуда, то я могу стать чудом для кого-нибудь еще. И когда обращаемся в свою очередь к Господу со своими потребностями, мы можем молиться о том, чтобы он дал нам руки и ноги, мы можем молиться о каких-то вещах. Ничего плохого, если мы молимся об обеспеченной жизни или о чем-то другом. Мы знаем, что Господь милосерден и изобилен. Он не умалит эту боль, но если мы будем переносить эту боль и прощать Господа за нее, Господь может обратить это все во благо. Я встретил мальчика без рук и ног, и это было так мило, потому что впервые за 24 года встретил кого-то, похожего на меня. И подумал: вау, если я родился таким, чтобы помочь одному мальчику знать, что Бог любит его, вся моя боль стоит этого. Потому что небеса — это вечность. И там нет боли, там можно быть счастливым. И если я могу помочь хотя бы одному человеку поверить в Бога, поверить в небеса, значит, в моей жизни есть цель. Иногда люди не верят в Бога из-за боли. Я тоже был таким, пока не прочитал Евангелие от Иоанна. Там рассказывается о человеке, который родился слепым, и я подумал, что если у Бога был план для слепого человека, значит, у него есть план и для меня. И я обнадеживаю всех людей по всему миру тем, что когда они видят, что Господь нашел применение человеку без рук и ног, то Бог найдет применение и тем, у кого они есть.

Господин Вуйчич, я видел одно Ваше выступление в книжном магазине в Москве. Там один ребенок, который родился таким же, как Вы, спрашивает: «Скажите, зачем мы такие нужны Богу?». Совершенно очевидно, что невинные существа приходят в мир разными и это какая-то колоссальная несправедливость. Ведь далеко не все могут стать писателями и выступать с мотивационными лекциями, как Вы.

Ник Вуйчич:

Вы знаете, это не значит, что у Вас какие-то особые взаимоотношения с Богом, это не значит, что Бог нуждается в нас, чтобы сделать его работу. Это значит, что Вы можете сказать: Бог, исцели мое сердце, я не могу сделать этого сам. Мы все переживаем взлеты и падения, но теперь я переживаю это с верой в Бога, полагаясь на силу Бога, на его мудрость. И я очень благодарен ему за это.

Как человек может распознать, что ждет от него Бог: смирения или упорства?

Ник Вуйчич:

Иногда мы ждем ответов от Бога, иногда Бог ждет каких-то действий от нас, ждет, что мы уверуем, ждет от нас мужества сказать привет кому-то. Я думаю, что смирение и настойчивость — это отличное сочетание, которое должно быть в человеке для того, чтобы понять. Мы не можем знать всего, и нам нужен Бог, чтобы направить нас. И это его план. Не наш план. Знаете, когда Вы меняете то, что можете изменить, я принимаю то, что изменить не могу. И я обращаюсь к Божьей мудрости, и я верю ему, постоянно черпаю силы в моей жизни в молитвах к Господу и в моих отношениях с Господом каждый день.

Благодарю Вас. Скажите, в последнее время мы очень часто слышим о детских самоубийствах. По-вашему, в чем дело, почему это происходит? Что помогло Вам справиться с такими мыслями в своем детстве и что бы Вы посоветовали родителям?

Ник Вуйчич:

Знаете, очень много родителей, у которых дети тинейджеры, и которых посещали мысли о самоубийстве. Очень много зла от этого в мире. И никто из этих детей не знает свою ценность и цель, и предназначение. И им очень сложно найти силы идти дальше, ведь это очень легко почувствовать себя жертвой, лишенной возможностей, лишь потому, что не видишь ни одной из них. Перестаньте это делать. Начните взращивать семена любви и укрепления веры. Псалом 129 в этом смысле является вдохновением для меня. Как изумительно и несовершенно мы созданы, и как все мы вышли из утробы матери. И останавливайте других, если вы видите, что они сдались. Никогда не разочаровывайтесь в Боге, потому что Бог ни разу не разочаровался в нас. У Бога для всех есть план. Для каждого из нас.

Да, но дети — это самые искренние и невинные люди на планете. При этом это самые жестокие существа. Почему?

Ник Вуйчич:

Я думаю, что жестокость есть везде, независимо от того, сколько вам лет и где вы работаете, даже в церковной практике она есть. Мы иногда хвастаемся и испытываем даже некоторую гордость от того, что лучше других. Это, я считаю, самым большим грехом из всех. Это настоящее преступление, когда один мужчина или женщина считает себя лучше других. Потому что мы все равны и у Бога есть план для каждого из нас. Я думаю, что дети невинны из-за того, что в детстве нет материализма. Очень много фильтров. Важнее то, что Вы говорите, а не думаете. А когда мы вырастаем, то эти фильтры становятся системой. И уже важно только то, что мы думаем, и иногда вот из-за этого, я думаю, дети более настоящие, искренние. Я очень люблю детей. И я считаю, что детей нужно учить, что это нормально быть разными, что их друзья могут быть разными.

Господин Вуйчич, у человека с ограниченными возможностями в Беларуси, США или в Австралии все-таки довольно разная жизнь. Это связано, конечно, и с отношением к нему в обществе, и с возможностями, которые предоставляет технический прогресс. Какие три, скажем, самых первых и самых важных шага Вы посоветовали бы сделать нам?

Ник Вуйчич:

В любом обществе принимают инвалидов, вовлекают инвалидов и обеспечивают инвалидов. В разных странах имеют разный уровень интеграции и принятия инвалидов. Я думаю, что именно через систему образования, через средства массовой информации многие люди с ограничениями (в колясках, слепые, обездвиженные, с синдромом Дауна) могут узнать разные вдохновляющие истории. Многие в Беларуси, я уверен, будучи приглашенными на телевидение, вдохновили бы других выбраться, двигаться вперед, хотя бы попытаться это сделать. Иногда в обществе не знают, как помочь таким людям, или как найти подход к ним. Так что если я приду в эту систему поддержки людей с ограничениями, я пролью свет на этот процесс и введу других в курс дела. Что важно? Первое — доверие. Второе — принятие. Это значит, что есть понимание, что мы с вами имеем проблемы, но только будучи друзьями, мы можем вовлечь инвалидов, поговорить с ними, посмотреть им в глаза. И это может помочь. И встречаются среди людей с ограничениями такие, которые говорят, что им не нужна никакая помощь. Я не могу дать вам рецепта, который бы сработал с каждым отдельно взятым инвалидом. Но даже если вы поможете таким людям инвалидным креслом или дадите им работу, они не почувствуют себя замотивированными, потому что они не принимают себя. Так что мы нужны друг другу. Мы должны обучать друг друга. Мы должны идти на открытый диалог с людьми с ограниченными возможностями и вдохновлять их мотивирующими историями.

Спасибо. Господин Вуйчич, я хотел бы задать Вам вопрос о благотворительности. Как Вы понимаете, у нас это несколько особая тема. Последнее время я становлюсь свидетелем того, как люди, совершающие добрые дела, не могут удержаться от того, чтобы не демонстрировать это и возгордиться этим. А средства, которые собираются, иногда тратятся достаточно нерационально и глупо. Поэтому у меня к Вам сразу несколько вопросов. Надо ли откликаться на каждый призыв, просьбу о помощи? Можно ли как-то законодательно регламентировать сбор средств на благотворительные цели? Как отличить полезное мероприятие от абсолютно бессмысленного? И можете ли Вы привести пример идеального мероприятия по сбору средств на благотворительные цели?

Ник Вуйчич:

Я думаю, что каждый член общества должен совершать хорошие дела. Например, участвовать в благотворительных кампаниях по сбору средств. Я считаю, чем больше благотворительности, тем лучше. Однако нужно четко понимать, куда идут деньги, которые ты жертвуешь. Голодные дети должны быть накормлены. Для этого и существует благотворительность. Каждый по-разному может воспринимать благотворительность. И это нормально. Кому-то проще выписать чек, а кто-то кормит бездомных на улице. Будь я на вашем месте, я бы делал и то, и другое, потому что на самом деле вера — это действия. Любовь — это действия. И вера без действия, без работы не имеет смысла. Поэтому мы должны двигаться и любить людей, показывать им, что в этом мире для всех есть любовь.

Господин Вуйчич, я знаю, что Вы не признаете фразы «Надежа умирает последней». Вы говорите: «Надежда не умирает никогда». И в Вашем шкафу всегда есть кроссовки, потому что Вы верите в чудо. Но были ли Вы свидетелем чуда такого, которое готов принять даже самый скептический ученый?

Ник Вуйчич:

Вы знаете, когда я рассказываю о чудесах, есть люди, которые не верят, что я видел 13 чудес своими собственными глазами. Я видел слепых людей, которые начинали видеть, глухих людей, которые начинали слышать, хромых людей, которые начинали ходить нормально. Я видел 17-летнего мальчика, который находился в предсмертном состоянии в больнице, а на следующее утро он встал и сделал пару сальто в коридоре больницы. У меня есть пара обуви в шкафу, в случае если Бог скажет мне «Да». Однако для меня это не столь важно. Гораздо важнее иметь веру и надежду. Мне не нужны руки и ноги, чтобы верить. У моего отца был рак, ему не нужно было излечиться, чтобы иметь надежду, он верил в то, что Бог рядом с ним. Мы верим — увидим нашего Отца снова. Но самое большое чудо для меня — умение простить своих врагов. Любовь к Богу, быть любящем, добрым по отношению к другим людям, жить в мире и согласии, даже если ты умираешь от рака.

Господин Вуйчич, большое спасибо за то, что нашли время на это интервью. Будем очень рады видеть Вас в Беларуси. И если это состоится, думаю, что это будет или маленькое чудо, во всяком случае, совершенно точно, колоссальная польза для очень многих белорусов. Приезжайте, будем рады Вас видеть.

Ник Вуйчич:

Огромное спасибо за это интервью. Я люблю вас всех. До встречи в Беларуси.