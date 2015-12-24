В 2016 году в Минске значительно сократят объемы строительства

Новости Беларуси. Минск перевыполнил план по возведению жилья. В 2015 году город прирос почти на 900 тысяч квадратных метров. Особое внимание традиционно уделили минчанам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и многодетным семьям.

В 2016 году, согласно откорректированному генплану столицы, объемы строительства значительно сократят. Планируют возвести всего 740 тысяч квадратных метров жилья. Между тем свое внимание строители переключат на города-спутники. Их развивать и застраивать в новом году будут активнее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.