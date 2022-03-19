«Нигде такого нет. Только Давид-Городок остался». Какие самобытные традиции существуют на Полесье?

Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Конечно, найти сегодня таких оторванных от цивилизации полешуков сложно. В наши дни аутентичная культура прежде всего сохраняется в песнях, обрядах, преданиях, традициях народной медицины. И этим Полесье отличается.

Алексей Маринич, директор государственного природоохранного учреждения «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Ольманские Болота»:

Взять по Давид-Городку, нигде так старый Новый год не встречают, как у нас местные называют – коники. Гулянне, Каляды. Сейчас нигде такого нет. Только Давид-Городок остался. Встреча Ивана Купала, праздник, тоже такой. Сейчас уже современные люди не ищут Папараць-кветку, а в старые времена все, как говорится, палили костры, молодежь искала, как былины говорят, искали счастье в нем. Я не знаю, кто нашел, но былины есть былины. В деревнях и хуторах Полесья праздников сейчас мало. Хоть остались традиции в одежде, в домах, еде и фольклоре, сами полешуки про праздничные обряды могут только вспоминать.

Иван Супрунчик, народный мастер, создатель центра деревянной скульптуры, житель деревни Теребличи Столинского района Брестской области:

Свадьбы мало ў сяле праводзяцца. Уже едуць у Давыд-Гарадок, в Тураў, раньше як вяселле, так сяло піла, так было весела, і тры дня свадьба ішла, а цяпер там пасядзяць 30 чалавек і ўсе на гэтам. Як была свадьба ў сяле, ніхто не знае, што яна і была, гэтая свадьба. Вот такое время прыйшло.

Александр Криволап, житель деревни Зеленый Бор Ельского района Гомельской области:

С 6 лет я уже начал делать скрипки такие, брал досточку, натягивал струны с проволоки, смык делал. Старшая сестра моя, покойная, была, Клара звали, здесь все подруги были ее. Они собирались у дом какой-то и я им без никаких нот, просто, они там танцевали.

Василина Жолуд, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:

Праздники были, танцевали. Где у кого большая квартира, у квартире, а то было, что и на улице просто. Музыканты сюда с других сел приезжали, приедут с гармошками. Збіраліся і танцавалі. Усё было. Александр Криволап:

Был клуб. Большая территория была. Были стулья. Туда приезжала передвижка. А в праздники народные, 1 Мая, октябрьские праздники всегда были массовые гулянья. Директор все это организовывал. Скамейки убирали, ставили столы и праздновали. Музыка играла, гармошка, барабан, инструменты были, у нас струнные были. Я туда ходил. Меня это привлекло еще с молодых лет.

Лидия Шевченко, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:

Весело. У нас маленькая деревня, но веселая была, так у кожнай хате это пять, самое менее четыре, четверо детей, а то 5-6 детей было. У кожнай хате. Так и яны собирались сами сабе.

Светлана Цилимова, ведущий научный сотрудник учреждения культуры «Музей Белорусского Полесья»:

Очень много традиций уже забыто, те, которые раньше развивались. Но все равно некоторые традиции остались до сегодняшнего времени, но просто мы забываем, почему так делаем. Полешук – это призвание. Оно характеризует человека как хозяйственного, трудолюбивого и самобытного. А фестиваль «Зов Полесья» бережно сохраняет самобытные традиции и удостаивает жителей белорусского Полесья номинацией «Ганаровы паляшук» за вклад в развитие страны и региона.